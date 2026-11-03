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Glumica Svetlana Ceca Bojković pojavila se danas sa cvećem u rukama i ćerkom Katarinom Kajom Žutić na Novom groblju u Beogradu, kako bi odala poslednju počast koleginici Ognjanki Ognjanović Žutić, koja je preminula 29. oktobra u 77. godini.

Njeno prisustvo na sahrani privuklo je pažnju zbog nesvakidašnje porodične priče koja ih je povezivala. Naime, obe glumice bile su udate za legendarnog Miloša Žutića, ali ih to nije sprečilo da izgrade blizak odnos koji su negovale godinama.

Katarina Žutić na sahrani Ognjenke Ognjanović-Žutić Foto: Nemanja Nikolić

Ceca je bila prva supruga slavnog glumca, sa kojim je dobila ćerku Katarinu Žutić, dok je Ognjanka kasnije postala njegova druga žena i rodila mu sina Đorđa. Ono što je posebno zanimljivo jeste da su njihove porodice bile toliko bliske da su Ceca i Ognjanka nastavile da se druže, a njihova deca odrastala su zajedno.

„Nas dve smo bile i ostale jako bliske“

Pogledajte u galeriji fotografije sa ispraćaja Ognjanke Ognjanović:

1/50 Vidi galeriju Sahrana Ognajnke Ognjanović na Novom groblju Foto: Nemanja Nikolić

Svetlana Bojković svojevremeno je otvoreno govorila o braku sa Milošem Žutićem, ali i o tome kako je izgledao njihov odnos nakon razvoda. Priznala je da su bili mladi kada su se venčali i da zajednica nije opstala, ali da među njima nikada nije nestalo međusobnog poštovanja.

- Udala sam se kad sam imala dvadeset jednu godinu, a Miloš osam više. Bili smo nedozreli za brak. I došlo je do erozije naše zajednice, ali ne i našeg ljudskog odnosa. Taj naš ljudski odnos nije izostao do kraja njegovog života, do 1993, do njegove pedeset četvrte godine, uprkos činjenici da smo oboje bili u novim brakovima. Ja sa rediteljem Ljubomirom Mucijem Draškićem, a on sa glumicom Ognjankom Ognjanović sa kojom je dobio sina Đorđa. A i nas dve smo bile i ostale jako bliske. Miloša je savladala najteža bolest - ispričala je glumica.

Svetlana Ceca Bojković Foto: Kurir Televizija

Da njihov odnos nije bio samo formalan, Ceca je potvrdila i kada su je jednom prilikom pitali da li je ostala u kontaktu sa drugom suprugom bivšeg muža.

- Za mene je to normalno ali, nažalost, retka je to pojava kod nas. No, dobro, šta da radimo. Naravno da se družim sa Mišinom ženom, njen Đorđe je Kajin brat po ocu. I on je bio kod nas u Helsinkiju. U odličnim sam odnosima i sa Ognjankinom ćerkom Anastasijom Anjom Mandić, koja je takođe sjajna glumica - govorila je ranije Ceca Bojković.

Miloša je upoznala dok ju je pripremao za Akademiju

Ljubavna priča Svetlane Bojković i Miloša Žutića počela je još na početku njene glumačke karijere. Upoznali su se dok joj je on pomagao da se pripremi za prijemni ispit na Akademiji, a njihovo poznanstvo ubrzo je preraslo u ljubav.

Miloš Žutić Foto: Printscreen YouTube

Ceca je imala samo 21 godinu kada se udala za osam godina starijeg glumca. O tom periodu života govorila je za „Politiku“, ističući da su joj se tada i na profesionalnom i na privatnom planu dogodile velike promene.

- Pri kretanju u tom smeru sve mi se događalo brže nego što je to uobičajeno. Dve godine posle upisa na Akademiju bila sam, još kao student, po odluci Bojana Stupice, primljena za stalnog člana ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta! I te 1968. godine igrala sam u sedam premijera, a imala sam i osmu, ličnu: udala sam se za glumca Miloša Žutića. Potom sam, 1970, diplomirala, a vrlo brzo, krajem 1972, donela sam na svet Katarinu, moju Kaju - ispričala je ona.

Rođenje ćerke Katarine za glumicu je imalo poseban značaj jer se prethodno suočavala sa problemima tokom trudnoća.

Katarina Kaja Žutić Foto: Radovan Rosić

- Jako sam želela da rodim, a imala sam, pre toga, probleme sa trudnoćama. Zato sam ovu trudnoću prihvatila kao dar od Boga. Bila sam vrlo srećna. Tokom ove trudnoće imala sam samo pozitivne misli. A porođaj sam doživela kao kosmički doživljaj. Jer, ne postoji ništa na ovom svetu što može da se poredi sa trenom kad sam čula prvi plač moje Kaje - prisetila se Ceca.

Njihov brak se kasnije završio, a oboje su pronašli nove životne partnere. Ceca se udala za reditelja Ljubomira Mucija Draškića, dok je Miloš započeo zajednički život sa Ognjankom Ognjanović.

Anja Mandić i Katarina Žutić nagovorile roditelje da se venčaju

Zanimljivo je da su upravo ćerke dvoje glumaca imale važnu ulogu u njihovom zbližavanju.

Foto: Ana Paunković

Kada su Miloš Žutić i Ognjanka Ognjanović započeli zajednički život, njegova ćerka Katarina imala je 12 godina, a Ognjankina ćerka Anja 11. Devojčice su se brzo sprijateljile i, kako je Anja kasnije otkrila, čak su nagovarale roditelje da se venčaju.

- Bile smo slične, obe jedinice i obe nesrećne što nemamo sestru ili brata. Brzo smo se zavolele. Spavale smo jedna kod druge, zajedno letovale, nagovorile roditelje da se venčaju. Posle smo dobile brata - ispričala je Anja, govoreći o odnosu sa Katarinom.

Ognjanka Ognjanović-Žutić Foto: Printscreen/ YouTube/ Insajder Video

Rođenjem Đorđa, sina Miloša i Ognjanke, porodica je postala još povezanija. On je Katarinin brat po ocu, dok je Anjin brat po majci, a obe glumice su, kako je Anja isticala, veoma vezane za njega.

Iako su odnosi u ovoj porodici na prvi pogled delovali komplikovano, njihovi članovi nisu dozvolili da prethodni brakovi i razvodi utiču na bliskost koju su izgradili.

Ognjanka je učestvovala i u pripremama Katarine Žutić za Akademiju

O tome koliko je Ognjanka bila prisutna u životu Cecine ćerke svedoči i podatak da joj je pomagala prilikom priprema za prijemni ispit na glumačkoj akademiji.

Ceca je svojevremeno otkrila da su obe učestvovale u Katarininim pripremama, svaka na svoj način. Dok je ona sa ćerkom radila komediju, Ognjanka joj je pomagala oko drugih zadataka.

Video: Sahrana Ognjenke Ognjanović Žutić