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U nedelju, 8. novembra, sa početkom u 20 časova, u Ložionici biće izvedena naučnofantastična predstava„Sećam se samo bliske budućnosti”, autorke Hristine Mitić koja kroz uzbudljivu priču o simulaciji, sećanjima i ljudskim odnosima istražuje mogućnost menjanja sopstvene prošlosti.

U režiji Ognjena Dragovića, predstava donosi nesvakidašnje pozorišno iskustvo koje preispituje granice između stvarnosti, tehnologije i ljudske percepcije. Glavne uloge tumače mladi glumci Ivana Zečević i Marko Miljković, a u ulozi Lilith je multimedijalni umetnik i model Tanasije Ivković. U predstavi kao specijalna gošća učestvuje glumica Dara Džokić.

Foto: Filip Sopić

Kroz spoj naučne fantastike, psihološke drame i savremenih pozorišnih izraza, predstava otvara pitanja o prirodi sećanja, našoj potrebi da ispravimo prošlost i granicama tehnologije u pokušaju da promenimo sopstvenu stvarnost. U središtu priče nalazi se žena koja ulazi u niz simulacija kako bi ponovo proživela odnos sa svojim najboljim drugom. Vođena željom da promeni događaje iz prošlosti, iznova pokušava da preoblikuje ono što se dogodilo u stvarnosti. Međutim, sa svakim novim pokušajem program je sve manje razume, pruža sve veći otpor i postepeno počinje da se okreće protiv nje.

Reditelj predstave Ognjen Dragović ističe da se kroz specifičan humor i neobičnu dramatrušku strukturu komad bavi temama usamljenosti i međuljudske komunikacije.

“Sećam se samo bliske budućnosti je moja diplomska predstava. Tekst Hristine Mitić me je odmah privukao svojom strukturom i specifičnim humorom. Osetio sam da je potrebno pričati o usamljenosti, lošoj komunikaciji i našim apsurdnim rešenjima za te probleme. Izazovno mi je bilo da priču predstavim na sceni. Ponosan sam na ovaj tim i uživao sam da sa njima radim na ovom projektu. Mislim da su priča i autorski jezik naše predstave perfektan spoj sa onim što Ložionica kao prostor kreativnih industrija i inovacija obuhvata.”

Foto: Filip Sopić

Pored reditelja Ognjena Dragovića, autorski tim predstave čine dramaturškinja Jana Milivojević, scenografkinja Danica Milić, kostimografkinja Lena Babić, kompozitor Vukan Kuzman i koreograf Jakša Filipovac.

Predstava će se odigrati u nedelju 8. novembra 2026. godine u 20 časova u Ložionici, centru za kreativne industrije i inovacije, Predstava se izvodi uz titlove na engleskom jeziku.

Ulaznice se mogu naći na platformi Efinity.rs

Bonus video: