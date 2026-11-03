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Jedan od najemotivnih trenutaka komemorativnog skupa u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice, nesreće u kojoj je 1. novembra 2024. život izgubilo 16 osoba, zbog čega su pokrenuti studentski protesti, bio je nastup hora ispred Železničke stanice, koji je izveo pesmu “Cveta trešnja”.

Anica Dobra u filmu Sabirni centar Foto: Printscreen YouTube

Pesma iz drame “Sabirni centar”

Pesmu je 1982. napisao književnik, reditelj i scenarista Dušan Kovačević i ona se našla u njegovoj drami “Sabirni centar”. Ipak, postala je mnogo poznatija nakon što se 1989. našla u istoimenom filmu reditelja Gorana Markovića.

Muziku je komponovao čuveni Zoran Simjanović, a u filmu ju je otpevala Anica Dobra u pratnji hora “Lola”.

Reči pesme

Iako se delovi pesme često mogu čuti na sahranama širom Srbije ceo tekst pesme, zapravo je manje poznat i mnogi su je danas čuli prvi put. Evo kako glasi:

Cveta trešnja u planini,

Proleće se na put sprema.

Sve je isto u mom kraju,

Samo mene više nema.

Zeleni se loza vita

Oko starog kućnog trema.

Sve je isto kao nekad,

Samo mene više nema.

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