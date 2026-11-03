Kad se u Novom Sadu začuje "Cveta trešnja", cela Srbija plače! Evo kako je nastala pesma kojom se odaje pošta stradalima pod nadstrešnicom
Jedan od najemotivnih trenutaka komemorativnog skupa u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice, nesreće u kojoj je 1. novembra 2024. život izgubilo 16 osoba, zbog čega su pokrenuti studentski protesti, bio je nastup hora ispred Železničke stanice, koji je izveo pesmu “Cveta trešnja”.
Pesma iz drame “Sabirni centar”
Pesmu je 1982. napisao književnik, reditelj i scenarista Dušan Kovačević i ona se našla u njegovoj drami “Sabirni centar”. Ipak, postala je mnogo poznatija nakon što se 1989. našla u istoimenom filmu reditelja Gorana Markovića.
Muziku je komponovao čuveni Zoran Simjanović, a u filmu ju je otpevala Anica Dobra u pratnji hora “Lola”.
Reči pesme
Iako se delovi pesme često mogu čuti na sahranama širom Srbije ceo tekst pesme, zapravo je manje poznat i mnogi su je danas čuli prvi put. Evo kako glasi:
Cveta trešnja u planini,
Proleće se na put sprema.
Sve je isto u mom kraju,
Samo mene više nema.
Zeleni se loza vita
Oko starog kućnog trema.
Sve je isto kao nekad,
Samo mene više nema.
(Kurir.rs/ Istorijski zabavnik)
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