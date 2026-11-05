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Objavljen je ekskluzivni trejler za dugometražni dokumentarni film „Planina“ (To Hold a Mountain), reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, koji će od 16. decembra početi bioskopsko prikazivanje u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je za januar 2027. najavljeno njegovo prikazivanje na HBO i striming platformi HBO Max.

Američka distributerska kuća Submarine Deluxe preuzela je distribuciju filma, koji će najpre biti prikazan u njujorškom bioskopu Film Forum, od 16. decembra, nakon čega je planirano širenje distribucije na druge gradove širom SAD. Film će potom biti dostupan i televizijskoj i striming publici.

Film „Planina“ prati Garu i njenu trinaestogodišnju ćerku Nadu, koje leta provode na Sinjajevini, jednom od najvećih planinskih pašnjaka u Evropi. Njihov život, duboko povezan sa prirodom i tradicijom, ugrožavaju planovi da se na planini uspostavi vojni poligon. Dok Gara postaje jedna od predvodnica borbe za očuvanje Sinjajevine, Nada se suočava sa odrastanjem, porodičnim nasleđem i pitanjima sopstvene budućnosti.

Američka distribucija dolazi nakon niza međunarodnih priznanja koje je film osvojio tokom 2026. godine. Svetsku premijeru imao je na Filmskom festivalu Sandens, gde je osvojio Veliku nagradu žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film, a među najznačajnijim priznanjima su i Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film i glavna nagrada poljskog festivala Millennium Docs Against Gravity.

Pogledajte kako je ekipa filma "Planina" dočekan u Sarajevu

1/8 Vidi galeriju Film Planina u Sarajevu Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

„Planina“ je takođe uvrštena u uži izbor od 15 dokumentarnih ostvarenja za 39. Evropske filmske nagrade, koje će biti dodeljene 16. januara 2027. godine u Atini. Nominacije će biti objavljene 14. novembra.

Film je i zvanični kandidat Crne Gore za 99. nagradu Oskar, u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma.

„Planina“ je snimana tokom sedam godina, od 2018. do 2025. godine, na Sinjajevini, na katunu Okrugljak i u okolini. Film kroz intimnu priču o odnosu majke i ćerke govori o očuvanju prirode, porodičnim odnosima, nasleđu i otporu zajednice čiji je tradicionalni način života ugrožen.

Biljana Tutorov Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Autori filma su Biljana Tutorov i Petar Glomazić, direktorka fotografije je Eva Kraljević, montažer George Cragg, kompozitor Draško Adžić, a dizajneri zvuka Julij Zornik i Samo Jurca. Glavna producentkinja je Biljana Tutorov, producenti su Petar Glomazić, Quentin Laurent i Rok Biček, koproducentkinja Dijana Cetina Mlađenović, a pridruženi producent Veliša Popović.