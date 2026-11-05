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Radio-televizija Srbije potvrdila je da će dugo očekivana domaća serija "Pupin", u režiji Danila Bećkovića, premijerno početi da se emituje 13. novembra na Prvom programu RTS-a. Prva epizoda prvobitno je bila najavljena za 9. oktobar, ali je javni servis odlučio da pomeri početak prikazivanja zbog propisa koji regulišu televizijski program tokom izborne kampanje.

Pogledajte u galeriji kadrove iz serije "Pupin":

1/6 Vidi galeriju serija Pupin Foto: Imdb, Nikola Ristić

Gledaoci će novu istorijsku dramu moći da prate svakog petka i subote od 20 časova, a serija će kroz deset epizoda prikazati život Mihajla Pupina, jednog od najznačajnijih srpskih naučnika, od njegovog skromnog detinjstva u Banatu do velikih naučnih dostignuća u Americi.

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U zvaničnom saopštenju javni servis naveo je da je do promene termina došlo zbog obaveza predviđenih Zakonom o elektronskim medijima i pravilima Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koja se odnose na izveštavanje i emitovanje sadržaja tokom izborne kampanje.

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Prema članu 4. pomenutog pravilnika, u vreme trajanja izborne kampanje nije dozvoljeno prikazivanje igranih, dokumentarnih, zabavnih i sličnih programskih sadržaja u kojima učestvuju funkcioneri, predstavnici podnosilaca izbornih lista ili kandidati.

U seriji "Pupin" glumi Tihomir Stanić, koji se nalazi na Studentskoj listi "Studenti pobeđuju", koji će se pojaviti u kasnijim epizodama.

Upravo zbog tih zakonskih ograničenja RTS je odlučio da prikazivanje serije odloži, pa će publika umesto početkom oktobra prvu epizodu gledati u petak, 13. novembra.

Novi termin podrazumeva emitovanje dve epizode nedeljno, petkom i subotom u udarnom večernjem terminu, od 20 časova.

Dragan Mićanović u ulozi Mihajla Pupina

Dragan Mićanović kao Mihajlo Pupin Foto: RTS

Serija "Pupin" donosi priču o dečaku iz Idvora koji je, uprkos siromaštvu i brojnim preprekama, uspeo da postane jedan od najuglednijih naučnika svog vremena.

Radnja prati njegovo odrastanje u Banatu, školovanje, odlazak iz rodnog kraja i dolazak u Ameriku, gde je stigao gotovo bez novca i bez znanja engleskog jezika. Od mladića koji je morao da prihvata najteže poslove kako bi preživeo, Pupin je izrastao u priznatog istraživača i profesora prestižnog Univerziteta Kolumbija.

Pored velikih naučnih dostignuća, serija će prikazati i njegov privatni život, porodične odnose, ali i političko i diplomatsko angažovanje u periodima koji su bili presudni za srpsku istoriju.

Scenario se u velikoj meri oslanja na Pupinovu autobiografiju "Od pašnjaka do naučenjaka", a posebna pažnja posvećena je njegovoj privrženosti rodnom kraju, nacionalnom identitetu i Srbiji, sa kojom je ostao povezan i nakon što je stekao svetsku slavu.

Foto: Promo

Glavnu ulogu tumači Dragan Mićanović, dok se u glumačkoj ekipi nalaze i Ljubomir Bandović, Sergej Trifunović, Radivoje Bukvić, Katarina Žutić, Relja Štiglić, Nikola Jonić, Teodora Dragičević i brojni drugi glumci.

Režiju potpisuje Danilo Bećković, koji je učestvovao i u pisanju scenarija, zajedno sa Dušanom Bulićem, Ivanom Jovanovićem, Đorđem Milosavljevićem, Grgurom Strujićem i Filipom Vujoševićem.



Nova sezona "Radio Mileve" već na malim ekranima

Dok publika iščekuje premijeru "Pupina", na Prvom programu RTS-a već se prikazuju nove epizode popularne humorističke serije "Radio Mileva".

Serija Radio Mileva Foto: Nira produkcija

Nova sezona počela je 26. oktobra, a gledaoci ponovo mogu da prate svakodnevne dogodovštine Mileve Majstorović i njenih komšija, čiji međusobni odnosi, nesporazumi i duhovite situacije čine okosnicu ove domaće televizijske priče.

Video: Zadužbina Mihajla Pupina u Idvoru