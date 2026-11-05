Slušaj vest

Radio-televizija Srbije potvrdila je da će dugo očekivana domaća serija "Pupin", u režiji Danila Bećkovića, premijerno početi da se emituje 13. novembra na Prvom programu RTS-a. Prva epizoda prvobitno je bila najavljena za 9. oktobar, ali je javni servis odlučio da pomeri početak prikazivanja zbog propisa koji regulišu televizijski program tokom izborne kampanje.

Pogledajte u galeriji kadrove iz serije "Pupin":

serija Pupin Foto: Imdb, Nikola Ristić

Gledaoci će novu istorijsku dramu moći da prate svakog petka i subote od 20 časova, a serija će kroz deset epizoda prikazati život Mihajla Pupina, jednog od najznačajnijih srpskih naučnika, od njegovog skromnog detinjstva u Banatu do velikih naučnih dostignuća u Americi.

RTS objasnio zbog čega je premijera pomerena

U zvaničnom saopštenju javni servis naveo je da je do promene termina došlo zbog obaveza predviđenih Zakonom o elektronskim medijima i pravilima Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koja se odnose na izveštavanje i emitovanje sadržaja tokom izborne kampanje.

0205.jpg
Utisak je da su u pregovorima za članove Saveta REM NVO tretirane kao ravnopravni politički akteri, iako za to nemaju nikakav demokratski mandat Foto: REM

Prema članu 4. pomenutog pravilnika, u vreme trajanja izborne kampanje nije dozvoljeno prikazivanje igranih, dokumentarnih, zabavnih i sličnih programskih sadržaja u kojima učestvuju funkcioneri, predstavnici podnosilaca izbornih lista ili kandidati.

U seriji "Pupin" glumi Tihomir Stanić, koji se nalazi na Studentskoj listi "Studenti pobeđuju", koji će se pojaviti u kasnijim epizodama.

Upravo zbog tih zakonskih ograničenja RTS je odlučio da prikazivanje serije odloži, pa će publika umesto početkom oktobra prvu epizodu gledati u petak, 13. novembra.

Novi termin podrazumeva emitovanje dve epizode nedeljno, petkom i subotom u udarnom večernjem terminu, od 20 časova.

Dragan Mićanović u ulozi Mihajla Pupina

Dragan Mićanović kao Mihajlo Pupin
Dragan Mićanović kao Mihajlo Pupin Foto: RTS

Serija "Pupin" donosi priču o dečaku iz Idvora koji je, uprkos siromaštvu i brojnim preprekama, uspeo da postane jedan od najuglednijih naučnika svog vremena.

Radnja prati njegovo odrastanje u Banatu, školovanje, odlazak iz rodnog kraja i dolazak u Ameriku, gde je stigao gotovo bez novca i bez znanja engleskog jezika. Od mladića koji je morao da prihvata najteže poslove kako bi preživeo, Pupin je izrastao u priznatog istraživača i profesora prestižnog Univerziteta Kolumbija.

Pored velikih naučnih dostignuća, serija će prikazati i njegov privatni život, porodične odnose, ali i političko i diplomatsko angažovanje u periodima koji su bili presudni za srpsku istoriju.

Scenario se u velikoj meri oslanja na Pupinovu autobiografiju "Od pašnjaka do naučenjaka", a posebna pažnja posvećena je njegovoj privrženosti rodnom kraju, nacionalnom identitetu i Srbiji, sa kojom je ostao povezan i nakon što je stekao svetsku slavu.

Pupin, vizual.png
Foto: Promo

Glavnu ulogu tumači Dragan Mićanović, dok se u glumačkoj ekipi nalaze i Ljubomir Bandović, Sergej Trifunović, Radivoje Bukvić, Katarina Žutić, Relja Štiglić, Nikola Jonić, Teodora Dragičević i brojni drugi glumci.

Režiju potpisuje Danilo Bećković, koji je učestvovao i u pisanju scenarija, zajedno sa Dušanom Bulićem, Ivanom Jovanovićem, Đorđem Milosavljevićem, Grgurom Strujićem i Filipom Vujoševićem.

Nova sezona "Radio Mileve" već na malim ekranima

Dok publika iščekuje premijeru "Pupina", na Prvom programu RTS-a već se prikazuju nove epizode popularne humorističke serije "Radio Mileva".

Serija Radio Mileva
Serija Radio Mileva Foto: Nira produkcija

Nova sezona počela je 26. oktobra, a gledaoci ponovo mogu da prate svakodnevne dogodovštine Mileve Majstorović i njenih komšija, čiji međusobni odnosi, nesporazumi i duhovite situacije čine okosnicu ove domaće televizijske priče.

Ne propustiteZanimljivostiMihajlo Pupin do kraja života bio nesrećan zbog ćerke: Volela je kockara i dva puta se razvodila, a onda je nasledstvo dala sekti
Dragan Mićanović kao Mihajlo Pupin
KulturaSerija "Pupin" premijerno prikazana u Njujorku: Pokrenuta inicijativa za očuvanje nasleđa velikog srpskog naučnika
A001C023_200629M9T01.JPG
KulturaStari Njujork oživeo u Beogradu: Rade i na plus 40, a snimanje serije "Pupin" pri kraju
Maks Milhof.jpg
KulturaDanilo Bećković za Kurir: Serija o Pupinu je veliki rizik i odgovornost jer su za moju generaciju Marko Nikolić i Aca Berček bili Karađorđe i knez Miloš
Danilo Beckovic foto Nikola Ristic (3).JPG
Kultura"I Tesla zaslužuje da dobije svoju seriju, kao Pupin" Raša Bukvić o ulozi velikog naučnika i odnosu dva genija
Rasa Bulvoc foto Nikola Ristic (3).JPG
KulturaSerija "Pupin" rešava misteriju sukoba Mihajla Pupina i Nikole Tesle! Producent: Nećemo ići u Ameriku, već ćemo izgraditi stari Njujork u Beogradu
tesla-pupin.jpg
KulturaIstorijske ličnosti kao uža specijalnost Dragana Mićanovića: Od Svetog Sava preko Đinđića do Pupina
jdp_sirano_kzn_18032024_0027.JPEG

 Video: Zadužbina Mihajla Pupina u Idvoru

05:54
Zadužbina Mihajla Pupina u Idvoru krije neverovatnu priću! Meštani otkrivaju za Kurir: "Tog dana smo ugledali jedinog živog svedoka, otkrio nam je sve" Izvor: Kurir televizija