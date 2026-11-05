Dugo isčekivani film "Ruka pravde" , reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji TS Media i Tracktor Production, stiže pred domaću publiku ali ne u terminu koji je ranije najavljen.

Zavirite na snimanje filma "Ruka pravde"

Nakon što će biti prikazan na jednom od najvećih evropskih festivala - 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu, zvanična premijera u Beogradu održaće se 2. marta 2027. godine u Plavoj dvorani Sava centra, a karte za ovaj istorijski triler su u prodaji na svim Tickets prodajnim mestima i Tickets online, navodi se u saopštenju za medije.