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Dugo isčekivani film "Ruka pravde", reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji TS Media i Tracktor Production, stiže pred domaću publiku ali ne u terminu koji je ranije najavljen.

Zavirite na snimanje filma "Ruka pravde"

Na snimanju filma "Ruka pravde" Foto: Promo/ Stefan Andrić

Nakon što će biti prikazan na jednom od najvećih evropskih festivala - 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu, zvanična premijera u Beogradu održaće se 2. marta 2027. godine u Plavoj dvorani Sava centra, a karte za ovaj istorijski triler su u prodaji na svim Tickets prodajnim mestima i Tickets online, navodi se u saopštenju za medije.

Ulaznice koje su kupljene za prethodni termin važiće i za 2. mart 2027. godine.

Premijera filma „Ruka pravde“ 17. novembra u Beogradu 0-55 screenshot (2).png
Film Ruka pravde Foto: Tracktor Production

Glumačku podelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.

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