Novi datum premijere: Film "Ruka pravde" tek 2. marta u Beogradu
Dugo isčekivani film "Ruka pravde", reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji TS Media i Tracktor Production, stiže pred domaću publiku ali ne u terminu koji je ranije najavljen.
Zavirite na snimanje filma "Ruka pravde"
Nakon što će biti prikazan na jednom od najvećih evropskih festivala - 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu, zvanična premijera u Beogradu održaće se 2. marta 2027. godine u Plavoj dvorani Sava centra, a karte za ovaj istorijski triler su u prodaji na svim Tickets prodajnim mestima i Tickets online, navodi se u saopštenju za medije.
Ulaznice koje su kupljene za prethodni termin važiće i za 2. mart 2027. godine.
Glumačku podelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.