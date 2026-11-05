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Ministarstvo odbrane saopštilo je da raskida ugovor o saradnji sa Radio-televizijom Srbije na realizaciji emisije „Dozvolite...“, navodeći kao razlog neispunjavanje preuzetih obaveza od strane javnog servisa. Saradnja je zvanično okončana 5. novembra 2026. godine, a Ministarstvo je poručilo da se ograđuje od svih emisija koje nisu emitovane do tog datuma. Saopštenje prenosimo u celosti:

"Ministarstvo odbrane obaveštava javnost da je donelo odluku o raskidu ugovora o saradnji sa Radio-televizijom Srbije na zajedničkoj realizaciji serijala emisije „Dozvolite...“, zbog neispunjavanja Protokolom o saradnji preuzetih obaveza od strane Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“.

Emisija Dozvolite Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Tokom prethodnog perioda, Ministarstvo odbrane je u više navrata obaveštavalo Radio-televiziju Srbije na odstupanja od ugovorenih obaveza, nastojeći da se okolnosti koje su dovele do narušavanja ugovornog odnosa otklone i stvore uslovi za nastavak uspešne saradnje. Uprkos iskazanoj spremnosti Ministarstva odbrane da se saradnja nastavi, ni nakon višemesečnih nastojanja nije došlo do pomaka u pogledu ispunjavanja preuzetih obaveza od strane Radio-televizije Srbije, zbog čega je doneta odluka o raskidu Ugovora.

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Imajući u vidu da je reč o zajedničkom projektu čiji su uslovi realizacije definisani Ugovorom između Vojnofilmskog centra „Zastava film“ i Radio-televizije Srbije, kao i Protokolom o saradnji, raskidom Ugovora okončana je saradnja na navedenom projektu 5. novembra 2026. godine. S tim u vezi, Ministarstvo odbrane ne daje saglasnost Radio-televiziji Srbije za snimanje i proizvodnju novih emisija, niti korišćenje logoa, znaka ili drugog obeležja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i njihovih organizacionih jedinica, niti da bilo kojeg pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije potpisuje ili označava kao autora, koautora ili nosioca autorskog doprinosa u vezi sa stvaranjem, realizacijom ili bilo kakvim doprinosom realizaciji emisije, odnosno da na bilo koji drugi način stvara utisak o daljem učešću, povezanosti i doprinosu Vojnofilmskog centra „Zastava film” u vezi sa emisijom „Dozvolite...”. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije se ograđuju od svih emisija koje nisu emitovane do 5. novembra 2026. godine.

Ovom prilikom izražavamo zahvalnost zaposlenima u Radio-televiziji Srbije koji su godinama i decenijama na častan, odgovoran i profesionalan način dali doprinos uspešnoj realizaciji ove emisije i informisanju javnosti o aktivnostima pripadnika sistema odbrane i Vojsci Srbije.

Ministarstvo odbrane ostaje otvoreno za saradnju sa svim medijskim kućama na realizaciji drugih projekata od zajedničkog interesa, usmerenih na informisanje javnosti, afirmaciju Vojske Srbije i promociju vojnog poziva i tradicije", stoji u saopštenju.

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