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U Šabačkom pozorištu je u podne održan drugi štrajk upozorenja. Glumci i tehničko osoblje izašli su pred vrata sa jasnim zahtevom i traže smenu direktorke Aleksandre Delić i predstavnika grada u upravnim telima. Predsednik Umetničkog saveta Vladimir Milojević predočio je javnosti podatke koji otkrivaju razmere krize i način na koji se vodi ova kuća.

Posao vodi privatnik

Teatar trenutno igra svega tri predstave nastale ove godine, dok je većina redovnog repertoara sklonjena sa scene. Iako budžet za produkciju nikada nije bio veći, glumci gotovo da nemaju priliku da stanu na scenu. Umesto njih, prostor popunjava privatna beogradska produkcija "Beoart" producenta Borisa Miškovića. Mišković je koproducent šabačkih predstava, a istovremeno i selektor novostvorene pozorišne revije. Za tu reviju preusmeren je novac namenjen festivalu Pozorišno proleće, koji je ugašen pre dve godine. Povrh svega, zaposleni su tek iz medija saznali da je teatru dodeljeno četiri i po miliona dinara za projekat o kome ni Umetnički savet ni predstavnici radnika u upravi nisu znali ništa.

Boris Mišković Foto: Damir Dervišagić



Kriza ne traje od juče. Pritisci i razgradnja institucije traju već 20 meseci, a počeli su političkom odmazdom na početku 2025. godine. Šabačko pozorište je, podsećanja radi, od početka studentskih protesta prvo doživelo udar vlasti, februara 2025, kada je, tada v. d. direktorka Aleksandra Delić, samovoljno, bez zakonskih osnova, dala otkaz organizatorki ovog pozorišta Jeleni Ivetić, i od tada kulturna javnost je svedočila brojnim skandalima u ovoj kući. Dve trećine kolektiva tada potpisuje zahtev za njenu smenu. Udruženje dramskih umetnika Srbije upozorava gradsku vlast na kršenje zakonskih procedura, ali reakcija osnivača izostaje. Uprava iznenada otkazuje festival Pozorišno proleće. Glumci na Svetski dan pozorišta izlaze na trg i organizuju protest pod nazivom "Pozorište o koncu". Na leto sindikat "Nezavisnost" podnosi prijave zbog mobinga i grubog kršenja radnih prava radnika. Na predlog Aleksandre Delić, Upravni odbor skida sa repertoara još pet predstava. Oko 80 odsto šabačkog ansambla tako ostaje bez posla. Direktorka u izjavama poručuje da nikome neće dozvoliti da "drži repertoar kao taoca".

Glumci ispred pozorišta Foto: Printskrin

Nakon parlamentarnih izbora nema još promena u Šabačkom pozorištu. List Danas objavljuje saznanja da direktorka odbija da podnese ostavku pozivajući se na to da ju je imenovao gradski SNS, koji je i dalje na vlasti.

Sindikat "Nezavisnost", sa poverenikom Milošem Vojnovićem na čelu, stupa u svakodnevne štrajkove upozorenja. A novi je zakazan ponovo za petak u 12 sati.

Traje već 185 godina

Šabačko pozorište se nalazi u strogom centru Šapca, u zgradi Zanatskog doma, koja je sagrađena 1933. i koja je zaštićena kao nepokretno javno dobro i spomenik kulture. U ovoj zgradi se, pored Velike scene "Ljubiša Jovanović", nalazi i galerija "Vladislav Lalicki", nazvana po čuvenom šabačkom slikaru i autoru logoa ove ustanove.

Šabačko pozorište je gradska institucija kulture, koja nastavlja bogatu tradiciju pozorišnog života u Šapcu, gde je prva predstava odigrana 1840. godine. Reditelj ove predstave bio je gimnazijski profesor Damnjan Marinković, a u predstavi su igrali njegovi učenici.

Aleksandra Delić Foto: Printskrin



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