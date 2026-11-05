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Ispred zgrade Narodnog pozorišta u Nišu proteklog meseca pretučeno je maloletno dete glumca Aleksandra Marinkovića. Počinilac je sada lišen slobode.

D. D. (43) iz okoline Bojnika uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Kako je saopštila niška policija, on se sumnjiči da je 9. oktobra, na javnom skupu ispred Narodnog pozorišta u Nišu, vređao i pretio jednom sedamnaestogodišnjaku, a potom mu zadao jedan udarac u stomak i time mu naneo lake telesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.

Nakon ovog napada oglasilo se i Udruženje dramskih umetnika Srbije saoopštenjem:

U saopštenju koje je potpisao predsednik UDUS Pavle Pekić, navodi se da Udruženje izražava bezrezervnu podršku svom kolegi i njegovoj porodici.

- Sinoć je ispred Narodnog pozorišta u Nišu pretučeno maloletno dete člana UDUS, glumca Aleksandra Marinkovića. Izražavamo bezrezervnu podršku našem kolegi i njegovoj porodici. Upućujemo hitan apel za prestanak svih oblika nasilja - poručili su iz Udruženja dramskih umetnika Srbije.

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