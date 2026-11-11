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Grafička novela „Šta da im ispričamo?“ (Qu’est-ce qu’on leur dit?) autorke Dragane Radanović objavljena je 6. novembra u Francuskoj, Belgiji i Švajcarskoj, u izdanju francuske izdavačke kuće Éditions çà et là, specijalizovane za objavljivanje stripova međunarodnih autora. Knjiga, zasnovana na autorkinim sećanjima na NATO bombardovanje Srbije 1999. godine, bavi se iskustvom odrastanja u ratnim okolnostima, odnosom ličnog i kolektivnog sećanja, kao i načinima na koje strip može da sačuva i preispita prošlost.

Ilustracija autorke Dragane Radanović Foto: Promo

Dragana Radanović imala je devet godina kada je počelo NATO bombardovanje Srbije. Tokom 78 dana bombardovanja, detinjstvo u Novom Sadu provodila je između skloništa, dečjih igara i svakodnevnih aktivnosti, dok su njeni roditelji nastojali da, uprkos okolnostima, očuvaju privid normalnog života. Polazeći od ovih iskustava, autorka u grafičkoj noveli „Šta da im ispričamo?“ istražuje način na koji se ratni događaji pamte iz dečje perspektive, ali i kako se njihovo značenje menja tokom odrastanja.

Knjiga prati i kasniji odlazak autorke iz Srbije na studije stripa u Belgiji, povezujući iskustva iz različitih životnih perioda obeleženih neizvesnošću. Kroz autobiografski narativ, Radanović preispituje odnos između ličnih uspomena, istorijskih događaja i njihovog predstavljanja u stripu, istovremeno ukazujući na posledice ratnih sukoba koje ostaju prisutne dugo nakon njihovog završetka.

Prve skice za ovu grafičku novelu nastale su 2020. godine u Kući autora u Angulemu (Maison des Auteurs), gde je Dragana Radanović boravila kao prva rezidentkinja iz Srbije, u okviru programa „Ukrštene umetničke rezidencije Srbija – Francuska u oblasti stripa“, koji su realizovali Francuski institut u Srbiji, Grad Pančevo i agencija Komunikart. Na konkurs za rezidenciju prijavila je projekat „Nova slika detinjstva – eksperimenti“, posvećen istraživanju mogućnosti drugačijeg vizuelnog predstavljanja detinjstva u stripu.

Ilustracija autorke Dragane Radanović Foto: Promo

„Nisam htela da pišem istoriju bombardovanja, već da ukažem na posledice konflikta i koje se vide i 25 godina kasnije. Takođe, želja mi je bila i da ukažem na sadašnje stanje u svetu. Dok ovo pišem, negde u svetu neko dete sedi u skloništu i meni je to najstrašnija pomisao: da se svet nimalo nije promenio od mog detinjstva“, izjavila je Dragana Radanović.

Francusko izdanje grafičke novele, čiji je originalni naslov What Should We Tell Them?, objavljeno je u tvrdom povezu, na 160 strana u boji. Prevod sa engleskog jezika potpisuje Marie Hornain, letering i prelom Hélène Duhamel, a lekturu Hélène Dauniol-Remaud. Nakon Francuske, Belgije i Švajcarske, knjiga će biti dostupna i u frankofonoj Kanadi, dok su promocije i potpisivanja planirani u Francuskoj i Belgiji.

Dragana Radanović je autorka i istraživačica u oblasti stripa. Diplomirala je animaciju i vizuelne efekte na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a do 2017. godine radila je na Radio-televiziji Vojvodine. Studirala je strip na umetničkoj školi LUCA u Briselu, gde je trenutno zaposlena kao viša istraživačica i gostujuća profesorka, a doktorirala je umetnost na Katoličkom univerzitetu u Leuvenu (KU Leuven).