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Nenad Jezdić je ispričao priču o jednom, kako je naveo, vladaru i njegovom sinu.

- Nekada je jedan vladar upravljao velikom državom, velikim narodom, velikom vojskom i velikim imetkom. I dođe vreme da odlazi, da menja dimenziju svog postojanja, pa pozove sina i kaže: Ovde ti je, u ovom prstenu, zapečaćen odgovor na svaku tvoju dilemu. I kada ti bude dobro, i kada bude veliko i važno, i kada bude loše, i kada bude teško, otvori ga i tu ćeš pronaći odgovor“, ispričao je Jezdić, a zatim nastavio:

- Sin je primio prsten, a onda su nastupili bolest, hajke, osvajanja i ratovi. Zemlja je počela da se smanjuje, narod da se osipa, vojska je bila desetkovana i problemi su se samo nizali, jedan za drugim, treći, četvrti, peti... I on se, očajan, seti da u prstenu ima odgovor koji mu je otac ostavio. Otvori ga, a unutra se nalazila ceduljica na kojoj je pisalo: Proći će“, ispričao je glumac.

Ova Jezdićeva priča na jednostavan način podseća na to da nijedna životna situacija ne traje zauvek, bez obzira na to koliko u datom trenutku delovala teško ili bezizlazno.

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