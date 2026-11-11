Završen 74. Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine: Šest nagrada za Pozorište mladih iz Novog Sada
Pozorište mladih Novi Sad trijumfovalo je na upravo završenom 74. Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, najvažnijem pozorišnom festivalu u ovom delu Srbije, koji se od 29. oktobra do 10. novembra održao u NP "Toša Jovanović" u Zrenjaninu. S ovog festivala donose čak šest nagrada, uključujući i glavnu festivalsku nagradu za najbolju predstavu u celini, koju je dobila predstava "Drakon". Za režiju iste predstave nagrađena je ruska rediteljka Ljudmila Fjodorova, a nagrade su dobili Saša Latinović, koji u "Drakonu" igra gradonačelnika, te Aleksa Ilić za ulogu Vuka u predstavi za decu "Crvenkapa" (režija Saše Latinovića).
Nagradu "Tihomir Mačković", za najbolju kreaciju lutaka, dobila je kostimografkinja Pozorišta mladih Milica Grbić Komazec za svoj rad u "Crvenkapi". Šesta nagrada Pozorištu mladih stigla je od Grada Zrenjanina, čiji je žiri "Drakona" proglasio za najbolju predstavu u celini, u konkurenciji dramskih predstava. Glumci Pozorišta mladih tražili su nedavno smenu uprave, a bore se da njihova velika scena ponovo počne s radom.
Glumačke nagrade otišle su domaćinu i predstavi "Đuka", po tekstu Milice Konstantinović i u režiji Ane Tomović. Žiri je jednoglasno doneo odluku da nagradu za najbolju žensku ulogu dodeli Gordani Đurđević Dimić za naslovnu rolu Đuke Tesle. Jednoglasno je nagrađena i Sara Simović, koja je za lik Milke Glumčić u istom komadu osvojila nagradu za najbolju epizodnu ulogu.