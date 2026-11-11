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Pozorište mladih Novi Sad trijumfovalo je na upravo završenom 74. Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, najvažnijem pozorišnom festivalu u ovom delu Srbije, koji se od 29. oktobra do 10. novembra održao u NP "Toša Jovanović" u Zrenjaninu. S ovog festivala donose čak šest nagrada, uključujući i glavnu festivalsku nagradu za najbolju predstavu u celini, koju je dobila predstava "Drakon". Za režiju iste predstave nagrađena je ruska rediteljka Ljudmila Fjodorova, a nagrade su dobili Saša Latinović, koji u "Drakonu" igra gradonačelnika, te Aleksa Ilić za ulogu Vuka u predstavi za decu "Crvenkapa" (režija Saše Latinovića).

Saša Latinović Aleksa Ilić i Milica Grbić Komazec sa šest nagrada Foto: Pozorište mladih/Promo



Nagradu "Tihomir Mačković", za najbolju kreaciju lutaka, dobila je kostimografkinja Pozorišta mladih Milica Grbić Komazec za svoj rad u "Crvenkapi". Šesta nagrada Pozorištu mladih stigla je od Grada Zrenjanina, čiji je žiri "Drakona" proglasio za najbolju predstavu u celini, u konkurenciji dramskih predstava. Glumci Pozorišta mladih tražili su nedavno smenu uprave, a bore se da njihova velika scena ponovo počne s radom.

Foto: Boris Katančević