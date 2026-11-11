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Znate li onu staru predstavu po kojoj je kasnije snimljena čuvena serija? Dve decenije nakon prvog izvođenja kultni "M(j)ešoviti brak" dobija novu verziju. Režiju potpisuje Ivan Vuković po starom dobrom tekstu Stevana Koprivice. Glavne uloge preuzimaju Petar Strugar i Suzana Lukić.

M(j)ešoviti brak Foto: Andrej Isaković

Ponosni Crnogorac Vojin i snalažljiva Šumadinka Snežana dolaze u luksuzni hotel na švajcarskom jezeru. Planiraju da proslave dvadesetu godišnjicu braka. Ideja o buđenju starih strasti brzo propada. Zamenjuju je dobro poznate prepirke i zamerke njenih "odozgo" i njegovih "odozdo". Kroz komičan sudar dva različita podneblja pratimo i one klasične bračne nesuglasice sa kojima se svi lako poistovete.

Petar i Suzana se privatno druže već godinama. Dugo su tražili pravi projekat za zajedničku saradnju. Ideju je predložio upravo Suzanin suprug i reditelj predstave Ivan Vuković. Petar objašnjava da ovaj komad ne zahteva nikakvo predznanje publike jer u potpunosti pogađa svakodnevne odnose. Fokus je na univerzalnoj ljubavi i porodičnim kompromisima. Oboje se nadaju da će uspešno naslediti originalni glumački tandem koji su činili Mima Karadžić i Dara Džokić.

M(j)ešoviti brak Foto: Andrej Isaković

Suzana dodaje da cela ekipa uživa u svakoj probi. Tekst im ostavlja sasvim dovoljno prostora za maštu, pa obećava odličnu zabavu za sve u sali.