da li ste znali

da li ste znali

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Apostol Apostolović osvojio je simpatije televizijske publike ulogom Ace u popularnoj seriji „Selo gori, a baba se češlja“, ali se iza njegove glumačke karijere krije sasvim drugačija životna priča. Iako je zahvaljujući saradnji sa Radošem Bajićem postao prepoznatljivo lice domaće televizije, Apostolović se nikada nije oslanjao isključivo na glumu. Njegovo osnovno zanimanje je poljoprivreda, a život na selu doneo mu je mnogo više izazova nego što bi gledaoci mogli da pretpostave.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije iz serije:

1/5 Vidi galeriju Apostol Apostolović je glumio u seriji "Selo gori, a baba se češlja" Foto: Contrast Studios, Privatna Arhiva

Apostolović, koji nema formalno glumačko obrazovanje, uspeo je da se svojom neposrednošću i prirodnošću izdvoji među brojnim likovima čuvene serije. Publika ga je kasnije gledala i kao Živorada u ostvarenju „Šifra Despot“, čime je nastavio saradnju sa Bajićem.

Međutim, dok su ga televizijski gledaoci upoznavali kroz njegove uloge, on je najveći deo vremena provodio na porodičnom imanju u selu Bogdanje kod Trstenika, gde se godinama bavio proizvodnjom voća i povrća.

Od poljoprivrede izdržavao domaćinstvo

Koliko je Apostolović bio posvećen zemlji govori i podatak da je obrađivao četiri hektara poljoprivrednog zemljišta, dok je u njegovom vlasništvu bilo i hektar i po šume, kao i vinograd površine 80 ari.

Foto: Privatna Arhiva

Poljoprivredom se nije bavio samo za potrebe svog domaćinstva. Naprotiv, razvio je proizvodnju čiji je najveći deo bio namenjen prodaji, a svoje proizvode plasirao je na tržište u Užicu.

Uzgoj povrća u plastenicima i na otvorenom zahtevao je svakodnevni rad, ulaganja i stalnu brigu o usevima. Ipak, koliko god truda ulagao u proizvodnju, Apostolović nije mogao da utiče na vremenske nepogode koje su mu u jednom trenutku gotovo potpuno uništile rezultate višegodišnjeg rada.

Zapadna Morava mu uništila plastenike

Velike poplave koje su 2014. godine pogodile Srbiju nisu zaobišle ni Apostolovićevo domaćinstvo. Zapadna Morava se izlila i opustošila njegove zasade, a vodena stihija u dva navrata napravila je ogromnu štetu na imanju.

Posebno su stradala četiri plastenika, u kojima je uzgajao povrće namenjeno prodaji. Iako je do tada iza sebe imao tri decenije iskustva u poljoprivredi, priznao je da se sa težom godinom nikada nije suočio.

Apostol Apostolović, glumac koji je tumačio Acu u seriji „Selo gori, a baba se češlja“ Foto: Contrast Studios

- Prošla godina je bila najteža koju pamtim u poljoprivredi, a obrađujem zemlju 30 godina. Zapadna Morava je napravila totalnu štetu na četiri plastenika. Nismo mogli ni da uđemo tamo, sve je bilo sravnjeno. Ali, malo pomalo, pregrmeli smo tu strahotu. Nastavili smo da sadimo na otvorenom, obnovili pokrivljene plastenike, neke smo zanovili. Sve smo to sami uradili - ispričao je Apostolović 2015. godine.

Uprkos velikim gubicima, nije odustao od proizvodnje. Oštećene plastenike je popravljao, pojedine zamenio novim, a dok je trajala obnova, nastavio je da obrađuje zemljište na otvorenom.

Njegova borba sa posledicama poplava zabeležena je i kamerom. Dokumentarni film „Poplava“, koji su snimili Goran Dumanović i Dragan Gavrilović, prikazao je razmere štete koju je vodena stihija nanela njegovom domaćinstvu.

Apostol Apostolović, glumac koji je tumačio Acu u seriji „Selo gori, a baba se češlja“ Foto: Contrast Studios

U filmu su zabeleženi i prizori Apostolovića koji čamcem obilazi potopljene plastenike i iz vode izvlači uništene plodove paradajza i krastavca. Ovo ostvarenje kasnije je prikazivano na međunarodnim festivalima, a 2015. godine nagrađeno je srebrnom medaljom na festivalu „Profest“ u Bačkoj Topoli.

Radoš Bajić angažovao i ljude koji nikada nisu glumili

Apostolović, međutim, nije bio jedini glumac amater koji je zahvaljujući Radošu Bajiću stekao popularnost. Posebno mesto među junacima serije „Selo gori, a baba se češlja“ pripalo je Miroljubu Trošiću, poznatijem kao Đoda, koji pre dolaska na snimanje nikada nije stao pred televizijske kamere. Trošić je bio Bajićev prijatelj iz detinjstva i školski drug iz rodne Medveđe, a čak 23 godine radio je kao nastavnik muzičkog vaspitanja. Reditelj je upravo u njemu prepoznao čoveka koji bi mogao da oživi jednog od najupečatljivijih stanovnika izmišljenog Petlovca.

Pogledajte u galeriji fotografije Miroljuba Trošića u seriji "Selo gori, a baba se češlja":

1/8 Vidi galeriju Miroljub Trošić Đoda u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contrast Studios, Printscreen/RTS

U seriji su se pojavili i drugi naturščici, među kojima je bio Nikola Džamić, koji je tumačio Jakoja, dok je Bajić u više navrata isticao da su njegovi zemljaci, iako bez glumačkog obrazovanja, uspeli da ravnopravno stanu pred kamere sa iskusnim profesionalcima. Upravo je spoj poznatih glumačkih imena i ljudi iz svakodnevnog života doprineo autentičnosti serije, čiji su likovi publici delovali kao stvarni stanovnici srpskih sela.

Nikola Džamić koji je u seriji Selo gori, a baba se češlja tumačio lik Jakoja Foto: ATA images

Radoš Bajić ne dozvoljava alkohol na snimanju

Bajić je svojevremeno otkrio da prilikom izbora glumačke ekipe posebnu pažnju posvećuje disciplini i odnosu prema poslu, ističući da mu talenat nije jedini kriterijum.

Pogledajte u galeriji kako danas izgleda selo Petlovac iz kultne serije:

1/12 Vidi galeriju Petlovac iz serije Selo gori Foto: Contrast Studios, Kurir/F.R.

- Pored talenta i vrednoće jedan od osnovnih kriterijuma koji moraju biti ispunjeni da bih glumca prihvatio u svoj projekat je odgovornost. Neka oproste oni koji malo više vole čašicu, ali ljudi koji su zavisni od alkohola kod mene ne mogu da igraju. I ja nekada volim da nazdravim, ali kod mene na setu nema alkohola. Kada glumci odu u hotel mi vodimo računa da tamo ne bude pijanki i terevenki. Daleko bilo da neko koristi i opijate - objasnio je Bajić.

Video: Ljiljana Stjepanović o ulozi u seriji "Selo gori, a baba se češlja"