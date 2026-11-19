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Jedan od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije Bekim Fehmiu (1936-2010) u sredu veče dobija svoj legat u Jugoslovenskoj kinoteci, uz prisustvo supruge Branke Petrić i sinova Uliksa i Hedona. Ovim činom biće sačuvana uspomena na umetnika koji je izuzetnim talentom, harizmom i međunarodnom karijerom ostavio neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj filmskoj umetnosti.

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1/8 Vidi galeriju Bekim Fehmiu - izbor fotografija Foto: / Universal images group / Profimedia, Everett Collection / Everett / Profimedia, The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia



Otvaranje legata ujedno će označiti početak filmskog ciklusa kojim Kinoteka obeležava 90 godina od Fehmiuovog rođenja. Prve večeri biće prikazan film "Avanture Odiseja", italijansko-francuska koprodukcija Franka Rosija iz 1968. godine, u kojoj je Fehmiu ostvario jednu od svojih najznačajnijih međunarodnih uloga. Tokom programa, koji traje do 20. novembra, publika će imati priliku da pogleda i remek-delo "Skupljači perja" Aleksandra Saše Petrovića, ovenčano nagradama u Kanu i nominovano za Oskara, kao i druga ostvarenja iz bogate glumčeve filmografije, među kojima su "Specijalno vaspitanje" Gorana Markovića, ali i američki film "Avanturisti" Luisa Gilberta.



Bekim Fehmiu rođen je 1. juna 1936. godine u Sarajevu, u albanskoj porodici poreklom iz Đakovice. Njegov otac Imer prvobitno se prezivao Halili, ali je kasnije nadimak Fehmiu, koji je dobio tokom školovanja, uzeo za porodično prezime. Ratne godine porodica je provela i u Skadru, da bi se potom nastanila u Prizrenu, gradu u kojem je Bekim odrastao, završio osnovnu i srednju školu i prvi put pokazao veliko interesovanje za glumu. Po završetku školovanja odlazi u Beograd, gde upisuje tadašnju Pozorišnu akademiju. Iako nije govorio srpski jezik, legendarni profesor Mata Milošević primio ga je u svoju klasu uz uslov da ga što pre nauči. Nakon studija pridružio se profesionalnom pozorištu u Prištini, jednom od retkih koje je tada radilo na albanskom jeziku, a vrlo brzo postao je prepoznat kao glumac izuzetnog dara.

Bekim Fehmiu i Josip Broz Tito Foto: Damir Dervišagić, Fototeka Muzeja Jugoslavije



Publika ga pamti po ulogama u filmovima "Skupljači perja", "Odiseja", "Specijalno vaspitanje", "Partizanska eskadrila", "Neprijatelj", "Roj", "Vreme ljubavi", "Đavolja kičma", "Igra istine", "Poslednja priča", "Srce i mač" i mnogim drugim ostvarenjima. Međutim, tokom osamdesetih godina povukao se iz javnog života, a potom i potpuno napustio glumu, navodeći da je to njegov protest zbog tadašnje političke klime i pojačane antialbanske propagande.

Fehmiu je preminuo 2010. godine u Beogradu, u 74. godini. Zvanično je saopšteno da je izvršio samoubistvo. Po sopstvenoj želji, kremiran je, a njegov pepeo rasut je u Prizrenskoj Bistrici, u gradu u kojem je proveo detinjstvo i kojem se, kako je često govorio, uvek vraćao mislima. Otvaranjem legata u Jugoslovenskoj kinoteci njegovo bogato umetničko nasleđe biće trajno dostupno budućim generacijama i svim poštovaocima filmske umetnosti.

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