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Legendarni srpski glumac Dragan Gagi Jovanović našao se u poslaničkim klupama Narodne skupštine Republike Srbije ispred Studentske liste, ali ova njegova nova životna uloga mnoge je podsetila na jednu koju je odigrao pre gotovo dve decenije. Naime, publika ga je svojevremeno gledala u popularnoj humorističkoj seriji "Bela lađa", u kojoj je takođe imao priliku da se oproba u ulozi narodnog poslanika.

Zbog ovog neobičnog poklapanja društvene mreže preplavili su komentari da je scenarista Siniša Pavić, čini se, još 2006. godine predvideo šta će se dogoditi.

Siniša Pavić Foto: Vlada Sporčić

Jovanović je u "Beloj lađi" tumačio doktora Maričića, člana Stranke demokratske renesanse, koji se u jednoj od epizoda našao u poslaničkoj klupi. U istoj priči pojavljivao se i Hadži-Zdravković, kojeg je igrao Predrag Ejdus. Gotovo dve decenije kasnije, glumac je ponovo u skupštinskom ambijentu, samo što ovog puta ne izgovara replike koje je napisao scenarista, već učestvuje u stvarnom političkom životu.

Gagi Jovanović je godinama bio jedan od najistaknutijih javnih kritičara režima Srpske napredne stranke, aktivno učestvujući u građanskim i studentskim protestima. Nalazi se na 122. mestu Studentske liste, a u ranijim intervjuima za nedeljnik Radar i televiziju N1, oštro je kritikovao način na koji Aleksandar Vučić vodi državu, ističući da građani Srbije nisu ljudi bez razuma i da se protiv njega vodi kampanja zbog iznetih stavova.

Dragan Jovanović na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine:

1/9 Vidi galeriju Dragan Jovanović na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Screenshot RTS

Dvadeset godina od "Bele lađe"

Serija "Bela lađa", iza koje stoji čuveni scenarista Siniša Pavić, počela je da se emituje na RTS-u u decembru 2006. godine i tokom šest sezona osvojila je veliku pažnju gledalaca. U središtu radnje bio je Srećko Šojić, kojeg je maestralno igrao Milan Lane Gutović, a kroz njegove političke ambicije, stranačke spletke i pokušaje da se domogne vlasti serija je na duhovit način prikazivala stanje domaće političke scene. Pored Gutovića, u seriji su igrali brojni poznati glumci, među kojima su bili Petar Kralj, PredragSmiljković, Predrag Ejdus i, naravno, Dragan Gagi Jovanović.

Čim su se pojavile fotografije i snimci Jovanovića iz Narodne skupštine, korisnici društvenih mreža počeli su da dele kadrove iz "Bele lađe", praveći paralelu između njegovog nekadašnjeg televizijskog i današnjeg stvarnog angažmana. Tako je jedna stara glumačka uloga dobila sasvim novo značenje, a Siniša Pavić je, ne znajući, napisao scenario i za deo Gagijeve budućnosti.

Bonus video: Dragan Jovanović u Narodnoj skupštini Republike Srbije