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Pogledajte u galeriji fotografije Dimitrijevića iz Skupštine:

1/10 Vidi galeriju Bojan Dimitrijević, glumac poznat po ulozi Pikca u seriji „Vratiće se rode“, kandidat Studentske liste za narodnog poslanika dolazi na konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije. Foto: Ilija Ilić

Dimitrijević iza sebe ima godine rada u pozorištu, na filmu i televiziji, ali jedna uloga uporno ide ispred njegovog imena. Pikac nije bio glavni junak „Roda“, a ipak je uspevao da privuče pažnju čim se pojavi. Govorio je po svom, reagovao neočekivano i ostavio publici rečenice koje se pamte mnogo duže od radnje pojedinih epizoda.

Replike koje su nadživele seriju

Dovoljno je pomenuti Pikčevo „'De si drugarice, šta radiš? Nešto si se promenila“ ili „Volim je, brate, baš je limvo“ pa da se ljubitelji serije sete njegovog glasa i izraza lica. Među scenama koje publika izdvaja je i ona u kojoj majci saopštava kako mu je bilo na maturskom balu: „Mama, nezaboravno. Plesao sam sa razrednom.“ Tu je, naravno, i kratko „De lako, matori“.

Pikac je ostao upečatljiv i zato što nije bio samo izvor dosetki. Dimitrijević je igrao čoveka koji se bori sa zavisnošću, pa je lik umeo da izazove smeh, ali i nelagodu i saosećanje. Glumac je kasnije govorio da su ga ljudi toliko poistovećivali s Pikcem da su pojedini mislili kako na ekranu zapravo i ne glumi.

Pikac je deo karijere, ne cela biografija

Bojan Dimitrijević član je Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 2015. godine. Igrao je, između ostalog, u predstavama „Hamlet“, „Sumnjivo lice“ i „Čekajući Godoa“, dok ga je televizijska publika gledala i u serijama „Montevideo, Bog te video“, „Radio Mileva“ i „Deca zla“. Od 2019. godine u braku je s glumicom Jelenom Stupljanin.

Sada mu predstoji posao u Narodnoj skupštini. Pikčeve replike, sudeći po tome koliko ih publika i danas ponavlja, ostaju deo televizijske istorije koju Dimitrijević nosi sa sobom.

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