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Glumica Jelena Đukić od juče je narodna poslanica. Mandat joj je potvrđen 17. novembra, na konstitutivnoj sednici novog saziva Narodne skupštine Srbije. Izabrana je sa liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, a javnosti je poznata i kao bivša supruga reditelja Milorada Milinkovića, tragača iz kviza „Potera“, sa kojim ima ćerku Divnu.

Posle Miloradove smrti, Jelena je u intervjuu za „Gloriju“ govorila o gubitku koji je zadesio njihovu porodicu i o tome kakav je otac bio Divni.

Pogledajte fotografije sa komemoracije miloradu Milinkoviću:

1/6 Vidi galeriju Jelena Đukić uplakana na komemoraciji Miloradu Milinkoviću Foto: Stefan Stojanović/Mondo

- Velika praznina. Neverica. Teško je poverovati da jednog takvog čoveka nema, jer ništa nije ukazivalo na mogućnost takve sudbine. Veliki gubitak smo doživeli i naši životi neće više biti isti. Divna je na svojim počecima tinejdžerskih dana izgubila snažnu figuru oca, nežnog roditelja sada kada joj je najpotrebniji. Život se menja za sve nas koji smo voleli Milorada. Za mene je on bio jak oslonac u vaspitanju Divne, umeo je u posevnim trenucima da bude glas razuma - rekla je Jelena za „Gloriju“.

O tome kako je izgledao njen život nakon gubitka, govorila je bez ulepšavanja:

- Samohrani sam roditelj i slobodni umetnik, što ne zvuči baš optimistično, ali ovakav životni trenutak pokreće životnu energiju na maksimum. Sva moja stremljenja su okrenuta ka Divni i ka mom poslu.

Jelena Đukić Foto: Kurir Televizija

„Najteže mi je bilo da saopštim Divni“

Najteži deo njene ispovesti odnosio se na dan kada je morala da pronađe način da ćerki kaže šta se dogodilo. Divna je tada bila na skijanju sa drugaricama, a Jelena je želela da vest čuje od nje, nasamo.

- Najteži trenutak u životu, pored smrti mame, bio je onaj kada sam saznala da je Milorad preminuo i da takvu tragičnu vest treba da saopštim Divni. Ona je u tom momentu bila na ski-stazi sa drugaricama. Morala sam što pre da je odvedem do hotelske sobe kako bih joj to saopštila u četiri oka. Sreća u nesreći je bila ta što su prijatelji bili sa mnom i napravili smo strategiju kako da je nagovorimo da dođe do sobe, s obzriom na to da se dobro zabavljala na snegu. Njena reakcija je bila očekivana. Bilo je strašno i bolno. Ali kako je ona Miloradovo i moje dete i kako smo joj vrlo promišljeno dali ime Divna, s posebnim akcentom na prefiks Div, ona je sat vremena nakon bolnog saznanja i uzela papir i olovku i napisala pismo za tatukoje je želela da pročita na sahrani i koje mu je ostavila na grudima da može da ga čita svakog dana.

Jelena Đukić Foto: Petar Aleksić

Od Kule do televizijskih i pozorišnih uloga

Jelena Đukić Milinković rođena je 1980. godine u Kuli, a glumu je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi Mihaila Janketića. Karijeru je gradila na pozorišnoj sceni i pred kamerama. U filmu „Vikend sa ćaletom“ igrala je Melani, dok je publika u seriji „Igra sudbine“ pamti kao Višnju. Glumila je i u „Patuljcima sa naslovnih strana“ i „Petom leptiru“, a angažovana je i u beogradskom pozorištu „Puž“.

Video: Sahrana Milorada Milinkovića