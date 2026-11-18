Električni orgazam , jedan od najznačajnijih bendova s domaće rok scene, nastupiće u petak, 11. decembra, u MTS dvorani , gde će publici predstaviti pesme sa odlično prihvaćenog novog albuma "U magli sjaj", obeležiti 40 godina kultne "Distorzije" i izvesti najveće hitove iz svoje bogate karijere. Legendarnom bendu na bini će se pridružiti i specijalni gosti, a prvi najavljeni gost je glumačka legenda Anica Dobra .



- Anica je naš stari ortak, i svaki put kad se sretnemo na sceni, to bude posebna priča! Naša saradnja traje još od 1989. godine i filma "Kako je propao rokenrol", za koji sam radio muziku, dok je Anica igrala Barbaru u priči "Nije sve u ljubavi (ima nešto i u lovi)". Ponovo smo se sreli radeći na filmu "Crni bombarder", za koji smo Vlada Divljan i ja radili muziku, a Anica otpevala nekoliko pesama, među kojima su i "Svečane bele košulje" - kaže Gile pred koncert.