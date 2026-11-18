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Slika "Sveta porodica" francuskog slikara Šarla Lebrena, koju je sredinom 18. veka kupio pruski kralj Fridrih Veliki, vraćena je u Novi dvorac u Potsdamu u nemačkoj saveznoj pokrajini Brandenburg, 81 godinu nakon što je nestala tokom Drugog svetskog rata.

Slika, nastala oko 1655. godine, od utorka je ponovo izložena u nekadašnjoj kraljevskoj palati, a posebnu pažnju privlači veverica koju u naručju drži Jovan Krstitelj, po kojoj je umetničko delo postalo prepoznatljivo, prenosi Bild.

Lebren (16191690), koji je bio dvorski slikar francuskog kralja Luja XIV, najverovatnije je naslikao delo po narudžbini francuskog ministra finansija Nikolasa Fukea, čiji je porodični grb prikazivao vevericu.

Fridrih Veliki kupio je sliku oko jednog veka nakon njenog nastanka za svoju palatu u Potsdamu. Tokom Drugog svetskog rata umetničko delo premešteno je u dvorac Rajnsberg u saveznoj pokrajini Brandenburg, odakle je nestalo nakon 30. jula 1945. godine.

Slika se ponovo pojavila 2021. godine na manjoj aukciji u Berlinu, gde ju je kupio kanadski kolekcionar, koji je naknadnim istraživanjem utvrdio njeno poreklo i ponudio je na otkup potsdamskim dvorcima.

Iako je kolekcionar umetničko delo kupio u dobroj veri, zbog činjenice da je reč o ukradenoj imovini nije mogao da ga proda na zvaničnom tržištu umetnina.

Nakon pregovora, udruženje "Prijatelji pruskih palata i vrtova" i Fondacija za umetnost Ernst fon Simens postigli su dogovor sa vlasnikom o vraćanju slike.

Prema pisanju nemačkog lista, za povratak je plaćena suma od nekoliko stotina hiljada evra, kao nadoknada za pronalazak umetničkog dela i troškove vlasnika.

Generalni sekretar Fondacije za umetnost Ernst fon Simens Martin Hernes opisao je slučaj kao "potsdamski umetnički krimić".