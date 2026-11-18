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Scenarista hit serije "Radio Mileva" Željko Hubač predstavio se javnosti i u sasvim drugačijem svetlu te ga od 17. novembra gledamo i kao narodnog poslanika.

Poznati scenarista našao se među 140 poslanika sa liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju" koji su ušli u saziv Skupštine Srbije koja je konstituisana ovog utorka.

1/4 Vidi galeriju Željko Hubač u Skupštini RS Foto: RTS Printscreen, RTS Printscreen

O radu na čuvenoj seriji Hubač je svojevremeno govorio za Kurir. Otkrio je kako je došlo do saradnje na ovom projektu koja je osvojila srca publike širom Srbije.

"Moj dobar prijatelj Nele Garić je jedan od retkih poštenih producenata u našoj filmskoj i TV industriji. Pre mnogo godina je kupio moj scenario za film "Bizarno" i terao me je da pišem za TV, ali ja nisam imao kad, jer sam radio danonoćno u pozorištu. Mislim da je on jedina osoba koja se obradovala mojoj smeni u Narodnom pozorištu, jer me je odmah pozvao da pišem petu sezonu "Vojne akademije". Sa Dejanom Zečevićem smo snimili i seriju i film, i bio sam vrlo zadovoljan kako je NIRA to produkcijski realizovala. Ja nisam ljubitelj televizijskih serija, ali baveći se pisanjem "Vojne akademije", "Kamiondžija" i "Radio Mileve", vratio sam se na ono što nam je Ljubiša Đokić pričao na prvoj godini studija dramaturgije, a to je: "Morate svakog dana da pišete." A ja nisam pisao svakog dana dugi niz godina. Imao sam periode kada sam pisao svoje drame, a to je bilo nekoliko meseci u godini.

Foto: Damir Dervišagić

E, Nele Garić me je naterao da svaki dan pišem i, što je još važnije, naučio me je da razmišljam televizijski. To na neki način jeste prodaja zanata. Nismo mi BBC da pravimo od televizije umetnost, ali možemo da napravimo dobar profesionalni proizvod, ako je producentu do toga stalo. Jako mi je drago što smo s "Radio Milevom" na planu humorističkog serijskog programa zavladali televizijom. A počelo je usred korone, Nele me je zvao i rekao da mora da se radi, da je sad pravo vreme za pisanje i bio je u pravu. Olga Odanović je Neletov predlog, on je idejni tvorac "Radio Mileve", ja sam razradio likove i zajedno sa ostalim scenaristima snimili smo skoro 100 epizoda. Volim da radim sa Neletom Garićem, jer je jedan od retkih producenata kojima nije cilj samo da zarade novac, već da naprave što bolji TV proizvod", rekao je scenarista.