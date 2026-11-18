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Šest ostvarenja savremene slovenačke kinematografije biće prikazano na 32. Festivalu autorskog filma (FAF) u Beogradu, koji se održava od 20. do 27. novembra.

Beogradska publika imaće priliku da pogleda filmove „Devojka noći“, „Skriveni ljudi“, „Hotel Alkohol“, „Ida, koja je pevala tako loše da su i mrtvi ustali i zapevali s njom“, „Izgubljeni sin“ i „Sve što s tobom nije u redu“, a na programu je i kratkometražni film „Komšija“ slovenačkog reditelja Dana Grabnara, nastao u srpskoj produkciji.

Foto: zeljko stevanic/ifp Željko Stevanić/IFP/zeljko stevanic/ifp

„Devojka noći“ (Dekle noči) reditelja Luke Marčetića prati mladog kleptomana čiji se život menja nakon susreta sa devojkom koja je navodno superherojka u borbi protiv kriminala. Film je osvojio nagradu za najbolji film na američkom Fantastic Festu, kao i tri nagrade „Vesna“ i priznanje FIPRESCI na Festivalu slovenačkog filma u Portorožu, a na FAF-u će biti prikazan u nedelju, 22. novembra, u 21 čas (MTS dvorana, Sala 2) i u utorak, 24. novembra, u 21.15 (Kinoteka).

„Skriveni ljudi“ (Skriti ljudje) reditelja Mihe Hočevara, slovenačko-srpsko-islandska koprodukcija sa Blažom Šefom i poznatim islandskim glumcem Olafurom Darijem Olafsonom u glavnim ulogama, prati dvojicu neznanaca koji se bude na obali reke, vezani lisicama jedan za drugog, i pokušavaju da otkriju šta im se dogodilo. Film je premijerno prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Rejkjaviku, a osvojio je i „Zlatnu mimozu“ za najbolji scenario na Filmskom festivalu Herceg Novi. Projekcija na FAF-u zakazana je za nedelju, 22. novembra, u 17 časova u Dvorani Kulturnog centra Beograda.

Foto: zeljko stevanic/ifp Željko Stevanić/IFP/zeljko stevanic/ifp

„Hotel Alkohol“ reditelja Jana Cvitkoviča, autora filmova „Hleb i mleko“ i „Od groba do groba“, crnohumorna je drama o troje pacijenata psihijatrijske bolnice koji napuštaju lečenje i kreću na put prema moru. Glavne uloge tumače Gregor Baković, Medea Novak i Drago Milinović, a Baković je za ovu ulogu osvojio nagradu „Vesna“ za najboljeg glumca. Film je na programu u ponedeljak, 23. novembra, u 21 čas u DKC-u, a u petak, 27. novembra, u 16 časova u DKSG-u.

„Ida, koja je pevala tako loše da su i mrtvi ustali i zapevali s njom“ (Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo) dugometražni je prvenac rediteljke Ester Ivakič, nastao prema književnom delu Suzane Tratnik, o desetogodišnjoj devojčici koja veruje da tajanstveno, anđeosko pevanje koje se čuje na seoskom groblju održava njenu voljenu baku u životu. Film je osvojio četiri nagrade „Vesna“, među kojima i onu za najbolji film, a na FAF-u će biti prikazan u utorak, 24. novembra, u 19.15 (MTS dvorana, Sala 6) i u petak, 27. novembra, u 21 čas (DKSG).

Foto: zeljko stevanic/ifp Željko Stevanić/IFP/zeljko stevanic/ifp

„Izgubljeni sin“ (Izgubljeni sin) reditelja Darka Štantea porodična je drama o detektivu čiji se život menja kada se, posle dvanaest godina, ponovo susretne sa nasilnim bratom. Štante je za ovo ostvarenje osvojio nagradu „Vesna“ za najbolju režiju, a projekcija je zakazana za sredu, 25. novembra, u 19 časova u Dvorani Kulturnog centra Beograda.

„Sve što s tobom nije u redu“ (Vse, kar je narobe s tabo) rediteljke Urše Menart prati mladu ženu koja nakon majčine smrti preko interneta upoznaje devojku sa kojom razvija blisko prijateljstvo, koje dolazi na iskušenje kada se sretnu uživo. Glavne uloge tumače Anuša Kodelja i Klara Kuk, nagrađene za svoja ostvarenja na Festivalu slovenačkog filma, a film će biti prikazan u četvrtak, 26. novembra, u 19 časova u DKC-u.

Foto: zeljko stevanic/ifp Željko Stevanić/IFP/zeljko stevanic/ifp

„Komšija“ (Neighbour) slovenačkog reditelja Dana Grabnara kratkometražni je igrani film nastao u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Film prati policajca koji tokom sukoba sa učesnicima studentskih protesta prepoznaje svog komšiju. Glavne uloge tumače Milan Marić i Arsenije Arsić, a film je premijerno prikazan na Sarajevo Film Festivalu. Na FAF-u će biti prikazan u subotu, 21. novembra, u 19 časova u Dvorani Kulturnog centra Beograda.