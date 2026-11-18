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Jugoslovenska kinoteka obeležila je večeras 90 godina od rođenja glumca Bekima Fehmiua (1936-2010) otvaranjem njegovog legata, uz dve prateće izložbe.

Na svečanosti kojoj su prisustvovali supruga, glumica Branka Petrić i sin Hedon Fehmiu sa porodicom, v.d. direktora Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović je rekao da je velika čast otvaranje legata-izložbe velikog umetnika velika čast. Erdeljanović je podsetio da je Fehmiu 1987. godine "odlučio da ćuti pred vihorima rata", a da će "njegovo delo zauvek živeti".

Otvaranje Legata Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO

Petrić je rekla da je legat-izložba "slava životu" Fehmiua, primetivši da je bio neko koga "kamera obožava" i da je bio "prvi Albanac sa Kosova koji je završio (pozorišnu) akademiju". Petrić je podsetila da je Fehmiju spajao kulture ovih prostora i da je "Bekimov legat ceo njegov život", koji su krasili posvećenost i dostojanstvo.

Legat Fehmiua ušao je u stalnu postavku Kinoteke, a pored nagrada u novim vitrinama su odabrani lični predmeti, koji svedoče o njegovoj višedecenijskoj filmskoj karijeri, među kojima je prvi put izložen šešir Belog Bore iz filma "Skupljači perja", sa potpisima članova filmske ekipe. Izložba "Karijera i život“ predstavlja izbor digitalizovanih fotografija, telegrama i povelja iz porodične arhive glumca, dok multimedijalnu izložbu čine filmski inserti, tekstovi, fotografije i plakati.

1/6 Vidi galeriju Otvoren legat Bekimu Femiuu Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO

Posvećena je nekim od najznačajnijih uloga Fehmiua u filmovima "Tople godine" (1966), "Skupljači perja" (1967), "Avanture Odiseja" (1968), "Avanturisti" (1970), "Dezerter" (1970), "Košava" (1974), "Pavle Pavlović" (1975) i "Specijalno vaspitanje" (1977). Nakon svečanog otvaranja prikazane su "Avanture Odiseja" reditelja Franka Rosija, čime je počeo filmski ciklus posvećen Fehmijuu.

Do 20. novembra publika ima priliku da pogleda filmove "Skupljači perja" Aleksandra Saše Petrovića, "Specijalno vaspitanje" Gorana Markovića, "Avanturisti" Luisa Gilberta i druge. Kustoskinja Jugoslovenske kinoteke i autorka projekta na dva nivoa zgrade je Irena Kondić.

(Kurir.rs/Tanjug)