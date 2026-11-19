Tešku bolest krila je od svih, Ristovski joj uputio poslednje reči: Prerana smrt voljene glumice zavila je Srbiju u crno
Prerana smrt cenjene srpske glumice Irene Mičijević, koja je život izgubila u 44. godini, svojevremeno je duboko potresla domaću javnost. Publika ju je najviše zavolela zahvaljujući zapaženim ulogama u ostvarenjima "Mali svet" i "Žene sa Dedinja", a vest o njenom odlasku odjeknula je kao grom iz vedra neba jer je tešku dijagnozu skrivala od svih, ostavivši za sobom neizbrisiv trag u našoj kulturi.
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Po završetku rada na hit seriji "Žene sa Dedinja", Irena je rešila da spakuje kofere, ode u London i sav svoj fokus usmeri na najbliže. U britanskoj prestonici uživala je u mirnom porodičnom okruženju sa suprugom, arhitektom Sinišom Rodićem, i njihovom naslednicom Kirom. Kada se suočila sa saznanjem da je bolesna, gajila je nadu da će se uspešno oporaviti bez većih posledica.
U Beograd je doputovala sa namerom da vidi porodicu i drage prijatelje, ali joj se zdravstveno stanje tada iznenada zakomplikovalo, što je te 2017. godine dovelo do najgoreg ishoda.
Tešku bitku vodila je daleko od očiju javnosti
Činjenica da o svojoj bolesti nije želela javno da govori učinila je njen prerani odlazak još bolnijim i neočekivanijim. Pošto je izabrala da se sa zdravstvenim problemima nosi u tišini, daleko od reflektora, većina ljudi nije ni slutila kroz šta prolazi sve do trenutka kada je stigla vest da je preminula u 44. godini. Kao izuzetno draga i poštovana umetnica, za sobom je ostavila ogromnu prazninu na domaćoj glumačkoj sceni.
Lazar Ristovski nije krio tugu zbog gubitka koleginice
Tragična vest duboko je pogodila i njene brojne kolege, koje su se danima putem emotivnih poruka opraštale od nje i prisećale zajedničkih trenutaka. Među prvima se tada oglasio glumac Lazar Ristovski, sa kojim je Irena sarađivala pred kamerama, ne krijući koliko ga je ova vest slomila.
"Kako je to surovo da jedna tako dobra i mlada glumica ode. Uvek nasmejana i ljubazna. Igrali smo u filmu 'Mali svet'. Neka ti na onom svetu bude bolje, draga Irena", naveo je on tada.
Na današnji dan, Irena bi napunila 54 godine, a od dana kada nas je napustila prošlo je gotovo deset godina.
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