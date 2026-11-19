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Prerana smrt cenjene srpske glumice Irene Mičijević, koja je život izgubila u 44. godini, svojevremeno je duboko potresla domaću javnost. Publika ju je najviše zavolela zahvaljujući zapaženim ulogama u ostvarenjima "Mali svet" i "Žene sa Dedinja", a vest o njenom odlasku odjeknula je kao grom iz vedra neba jer je tešku dijagnozu skrivala od svih, ostavivši za sobom neizbrisiv trag u našoj kulturi.

Pogledajte fotografije Irene Mičijević Rodić:

1/6 Vidi galeriju Irena Mičijević Rodić - uloge Foto: Printscreen/Youtube

Po završetku rada na hit seriji "Žene sa Dedinja", Irena je rešila da spakuje kofere, ode u London i sav svoj fokus usmeri na najbliže. U britanskoj prestonici uživala je u mirnom porodičnom okruženju sa suprugom, arhitektom Sinišom Rodićem, i njihovom naslednicom Kirom. Kada se suočila sa saznanjem da je bolesna, gajila je nadu da će se uspešno oporaviti bez većih posledica.

U Beograd je doputovala sa namerom da vidi porodicu i drage prijatelje, ali joj se zdravstveno stanje tada iznenada zakomplikovalo, što je te 2017. godine dovelo do najgoreg ishoda.

Tešku bitku vodila je daleko od očiju javnosti

Činjenica da o svojoj bolesti nije želela javno da govori učinila je njen prerani odlazak još bolnijim i neočekivanijim. Pošto je izabrala da se sa zdravstvenim problemima nosi u tišini, daleko od reflektora, većina ljudi nije ni slutila kroz šta prolazi sve do trenutka kada je stigla vest da je preminula u 44. godini. Kao izuzetno draga i poštovana umetnica, za sobom je ostavila ogromnu prazninu na domaćoj glumačkoj sceni.

Irena Mičijević Rodić Foto: Printscreen/Youtube

Lazar Ristovski nije krio tugu zbog gubitka koleginice

Tragična vest duboko je pogodila i njene brojne kolege, koje su se danima putem emotivnih poruka opraštale od nje i prisećale zajedničkih trenutaka. Među prvima se tada oglasio glumac Lazar Ristovski, sa kojim je Irena sarađivala pred kamerama, ne krijući koliko ga je ova vest slomila.

Lazar Ristovski Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

"Kako je to surovo da jedna tako dobra i mlada glumica ode. Uvek nasmejana i ljubazna. Igrali smo u filmu 'Mali svet'. Neka ti na onom svetu bude bolje, draga Irena", naveo je on tada.

Na današnji dan, Irena bi napunila 54 godine, a od dana kada nas je napustila prošlo je gotovo deset godina.

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