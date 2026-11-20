Hitno obustavljena aukcija čuvene slike Fride Kalo vredne do 3.5 miliona dolara: Reagovala i policija, sve je pod istragom
Čuvena aukcijska kuća "Kristis" povukla je sa prodaje sliku Fride Kalo nakon što su meksičke vlasti dovele u pitanje način na koji je ovo umetničko delo napustilo zemlju.
Licitacija za platno pod nazivom "Kongres naroda za mir" trebalo je da se održi u utorak u večernjim satima, a stručnjaci vrednost ovog rada iz 1952. godine procenjuju na sumu između 2.5 i 3.5 miliona dolara, prenosi francuski list Figaro.
Delo zaštićeno kao "umetnički spomenik"
Ovo umetničko delo beleži skup organizovan u znak podrške Svetskoj konferenciji za mir, koja je održana u Beču u decembru 1952. godine. Zajedno sa čitavim stvaralaštvom slavne meksičke slikarke, i ova slika je 1984. godine dobila status "umetničkog spomenika", čime je zakonom zabranjeno njeno iznošenje van granica zemlje.
Iz meksičkog Ministarstva kulture u ponedeljak je prvobitno poručeno da je slika izneta iz države još 1952. godine, znatno pre nego što je pomenuta zabrana stupila na snagu.
Zahtev za proveru porekla i pokretanje istrage
Ubrzo nakon toga usledilo je novo saopštenje u kojem je naglašeno da je od kuće "Kristis" zvanično zatražena kompletna dokumentacija o poreklu slike, uz zahtev da se zakazana aukcija odloži.
Pogledajte u galeriji fotografije Fride Kalo:
Sa druge strane, grupa umetnika i kulturnih radnika tvrdi da je platno pre nekoliko godina pod sumnjivim okolnostima izneto iz Muzeja Fride Kalo u Meksiko Sitiju.
Sadašnje rukovodstvo muzeja oglasilo se za javnost i potvrdilo da je aukcijska kuća "Kristis" zvanično upozorena da se oko ovog umetničkog dela vodi istraga pred nadležnim organima u Meksiku.
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