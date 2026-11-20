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Ulje na platnu "Kestenje u cvatu" (Châtaigniers en fleurs) koje je Vinsent van Gog naslikao nedugo pre smrti 1890. prodato je u sredu u njujorškoj aukcijskoj kući Sotheby's za 190,4 miliona dolara, što je novi rekord za holandskog umetnika.

Van Gogova slika "Rascvetali kestenovi" na aukciji za 180 miliona dolara Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia

Slika nastala u gradiću blizu Pariza

Van Gog je odlučio da naslika kestenje nekoliko dana nakon što je u maju 1890. stigao u Over sir Oaz, gradić smešten sat vremena od Pariza, u kom se ta stabla nalaze, stoji na stranici aukcijske kuće.

Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Sotheby's je dan ranije objavio da je postigao dogovor s naslednicima bivšeg jevrejskog vlasnika tog dela koji su tvrdili da je ono ranije prodato zbog finansijskog pritiska nakon nacističkog progona.

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