Slušaj vest

Dokumentarni film „Fabrika ne sme da stane“, o nekadašnjem hemijskom gigantu „Viskozi“, biće prikazan 3. decembra u Vukovom domu kulture, najavljeno je iz Centra za kulturu „Vuk Karadžić“.

Pre projekcije filma, istoga dana, na istom mestu biće otvorena i izložba infracrvenih fotografija „Promenljive boje sećanja“.

Film „Fabrika ne sme da stane“ govori o nekadašnjem gigantu jugoslovenske hemijske industrije „Viskozi“ i sećanjima njenih radnika. Pronađeni arhiv, sa desetinama hiljada dijapozitiva i negativa, postaje ulaz u svet koji više ne postoji. Kroz fotografije i svedočenja, predstavnik nove generacije, Lozničanin Aleksandar Kostić, istražuje granicu između stvarnog iskustva i kolektivne nostalgije, pokušavajući da razume zašto fabrika i dalje živi u pričama – kao mit, trauma ili izgubljeni ideal, navedeno je u najavi.

Foto: Promo/Marko NIkolić

Dugometražni dokumentarni film „Fabrika ne sme da stane\!“ snimljen je u produkciji beogradske kuće „Talas film“, a režiju i scenario potpisuje Marko Nikolić.

Film je premijerno prikazan 24. maja ove godine na festivalu Beldoks u Beogradu, a sada stiže u grad u kojem je fabrika radila duže od pola veka i u kojem je krajem osamdesetih godina zapošljavala više od 11.000 radnika.

Od nekadašnjeg industrijskog giganta, posle dve decenije propadanja, ostale su ruševine i razrušeni pogoni, dok su uspomene nekadašnjih zaposlenih sačuvane na filmskoj traci.

Foto: Promo/Marko NIkolić

Izložba „Promenljive boje sećanja – Infracrvena topografija Viskoze“, autora Marka Nikolića, obuhvata ciklus od dvadesetak infracrvenih fotografija, kao i nekoliko kratkih video-radova koji prikazuju razrušenu fabriku.

Ciklus fotografija nastajao je paralelno sa dokumentarnim filmom „Fabrika ne sme da stane\!“, kao samostalno fotografsko istraživanje, iz pokušaja da se prostor koji je nekada smatran budućnošću grada sagleda kroz filter sećanja.

Foto: Promo/Marko NIkolić

Projekcija filma je besplatna, a Lozničani karte mogu preuzeti na blagajni Vukovog doma kulture svakog radnog dana od 8 do 15 časova, navode iz Centra za kulturu.