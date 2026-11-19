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Novosadski džez festival osvojio je nagradu Heavent Festivals Awards 2026, evropsko priznanje za muzičke festivale koji se izdvajaju konceptom, produkcijom i iskustvom publike. Nagrada je uručena sinoć u Parizu, u okviru jubilarnog, 25. izdanja sajma Heavent Paris, jednog od vodećih evropskih sajmova industrije događaja.

Značaju nagrade doprinosi i sastav žirija, koji su činili predstavnici Ministarstva kulture Republike Francuske, zatim svetskih brendova Deezer, Coca-Cola, Generali, Campari Group, Orange, Pernod Ricard i Intersnack, kao i predstavnici strukovnih udruženja i stručnjaci iz industrije događaja.

Novosadski džez festival Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic

„Vodili smo mnogo diskusija o tome kome pripadaju drugo i treće mesto, dok oko prvog mesta nije bilo nikakve dileme. Presudni su bili iskustvo koje pruža publici, kvalitet pristupačnosti festivala i njegovo pozicioniranje. Sve zajedno Novosadski džez festival čini jednu izuzetnu celinu“, rekao je Adelen Piferun, direktor za razvoj brenda Generali u Francuskoj.

Novosadski džez festival pobedio je u kategoriji najboljeg međunarodnog festivala s dnevnim kapacitetom manjim od 15.000 posetilaca, u konkurenciji sa još sedam finalista iz šest zemalja - Belgije, Španije, Nemačke, Italije, Tunisa i Maroka.

Novosadski džez festival Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic

„Prezentacija Novosadskog džez festivala je bila izvanredna, kao i video koji smo videli. Festival je na nas zaista ostavio snažan utisak i sada imamo veliku želju da dođemo u Novi Sad, posetimo ga i lično doživimo sve ono što nam je predstavljeno“, rekao je predstavnik kompanije Coca-Cola Europacific Partners France, Žeral Martinon.

Ovogodišnje izdanje festivala deo je trogodišnje strategije razvoja, koju su Kulturni centar Novog Sada i Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ počeli da sprovode 2025. godine. Prve rezultate te strategije pokazalo je nezavisno istraživanje publike, prema kojem je 53,8 odsto ispitanika prvi put posetilo festival, a novi koncept dobio je prosečnu ocenu 4,73 od 5.

Novosadski džez festival Foto: Vladimir Velickovic/Vladimir Velickovic

Posle ocene publike u Novom Sadu stiglo je i međunarodno priznanje. Finalisti su svoje koncepte predstavili 17. novembra, dan uoči proglašenja pobednika u Parizu. Nagrade se dodeljuju na sajmu Heavent Paris, koji okuplja više od 20.000 profesionalaca iz industrije događaja. Među kriterijumima za izbor su i kreativnost koncepta, održivost i doprinos lokalnoj zajednici. Ove godine je prvi put od ustanovljenja nagrade i publika imala priliku da glasa.

Pod sloganom „Lagano“, festival je 2026. godine izveo džez iz koncertnih sala u Katoličku portu, Letnji bioskop, Njegoševu ulicu i Ulicu Laze Telečkog. Tokom tri dana više od 80 izvođača iz osam zemalja nastupilo je u okviru programa koji je trajao više od 35 sati.

(Kurir.rs)

VIDEO: Nišvil džez festival