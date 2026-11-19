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Poznata srpska glumica Sonja Knežević, koju publika pamti po upečatljivoj roli u seriji "Ljubav i mržnja", sasvim otvoreno je govorila o dugogodišnjem problemu sa alkoholom i presudnom momentu kada je odlučila da iz temelja promeni svoje navike.

Prema njenim rečima, sve je počelo kroz redovne odlaske u kafanu, gde je uglavnom sedela u muškom društvu, a druženja koja su delovala sasvim bezazleno vremenom su izmicala kontroli. Glumica je priznala da je mogla da unese ogromne količine pića, a da se to u njenom ponašanju gotovo nimalo ne primeti.

Sonja Knežević, glumica Foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam išla po kafanama, uvek sam bila jedino žensko sa muškarcima. Tu se krene kafica i kisela voda, a završi se... Ja sam pila sve i svašta, ali sam bila kao bure bez dna," rekla je za Hype.

Tu njenu neobičnu izdržljivost zapazio je i njen pokojni kolega Boris Komnenić, čije reči Sonja i danas dobro pamti: "Ja sam bila kao bure bez dna, ja sam mogla da pijem i nisam morala. U jednom trenutku sam prestala, a rekao mi je Boris Komnenić: 'Ti si ista i kad piješ i kad ne piješ'."

Strah za porodicu kao prelomni trenutak

Za razliku od onih koji opasnost poroka shvate tek posle javnih ispada ili teških incidenata, Sonja Knežević je presekla onog trena kada je postala svesna koliko njen način života šteti ljudima koje najviše voli. Bojazan da bi mogla da izgubi decu i naruši porodični mir bila je najjači podsticaj za promenu.

Sonja Knežević, glumica Foto: Printscreen/Youtube

"U jednom trenutku sam to ostavila kada sam shvatila da to ne vodi ničemu dobrom, da ću izgubiti svoju porodicu, prosto nisam dobra svojoj deci. Nisam mogla da se napijem i idem četvoronoške, da pravim skandal, da sam uradila nešto krucijalno pa da me nešto udari u glavu."

Zavet na očevom grobu koji nikada nije pogazila

Ipak, da bi bila potpuno sigurna da se više nikada neće vratiti starom poroku, bio joj je neophodan čvrst oslonac i obećanje koje ni pod kojim uslovima ne sme da izneveri.

"Ja nisam neki karakter. Kad smo mladi, nađemo odbrambene mehanizme da svi misle da smo jaki, a kad ostarite, onda vas briga šta ko misli. I onda, da bih imala veliki razlog, ja sam otišla na grob mog oca i rekla: 'Tata, samo da ti kažem, ja više ne pijem.' Okrenula sam se i otišla. To je meni bilo sasvim dovoljno, kao da sam se zaklela negde i to ono da ne pogazim reč."

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