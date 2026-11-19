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Uoči početka 32. Festivala autorskog filma, koji se održava od 20. do 27. novembra, na konferenciji za medije najavljene su dve nove nagrade u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji, kao i domaća premijera filma „3 nedelje posle” Miroslava Terzića. O filmu, koji se bavi vršnjačkim nasiljem i njegovim posledicama, govorili su reditelj Miroslav Terzić, glumac i producent Branislav Trifunović i glumci Anđela Alavirević, Andrija Marković i Klara Karaulić.

Foto: Tanja Drobnjak

Nagrade „Rising Voices” i „Bekim Fehmiu”

Delegacija Evropske unije u Srbiji i Festival autorskog filma ove godine zajednički dodeljuju specijalnu nagradu „Rising Voices”, namenjenu podršci novim autorskim glasovima. Dobitnice su tri mlade rediteljke: Tara Gajović, Tamara Todorović i Jelica Jerinić, čiji su filmovi zapaženi na međunarodnim festivalima.

Tara Gajović i Tamara Todorović prve su srpske rediteljke čiji su filmovi uvršteni u zvanične programe Filmskog festivala u Kanu: „Preko praga” prikazan je u studentskom programu La Cinef, dok je „Niko ništa nije rekao” bio u glavnom takmičarskom programu kratkog filma. Film Tamare Todorović osvojio je i Srce Sarajeva za najbolji kratki igrani film. „Imaginarni brojevi” Jelice Jerinić prikazani su u takmičarskom programu Generation Kplus Berlinala.

„Evropska unija i Festival autorskog filma dele uverenje da kultura i umetnost imaju važnu ulogu u povezivanju ljudi, podsticanju dijaloga i razumevanju različitih perspektiva. Posebno nam je drago što kroz saradnju sa festivalom podržavamo mlade autore i autorke i nezavisnu filmsku produkciju”, izjavio je Radim Dvoržak, šef Odeljenja za medije, komunikacije i informisanje Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Foto: Tanja Drobnjak

Dobitnice su govorile i o značaju međunarodnih priznanja i podrške za dalji rad. Tamara Todorović istakla je da joj je učešće u Kanu bilo ostvarenje sna i iskustvo koje još uvek pokušava da sagleda, dok je Jelica Jerinić naglasila da joj je posebno značajno što je film „Imaginarni brojevi” prikazan u programu namenjenom deci i što je publika imala priliku da razgovara sa ekipom. Tara Gajović podsetila je da je FAF bio prvi festival na kojem je prikazan njen film, u selekciji Hrabri Balkan, i istakla da joj je drago što se na festival vraća sa ostvarenjem koje je blisko njenom autorskom senzibilitetu.

Nagrada „Rising Voices” biće uručena na otvaranju festivala, 20. novembra, u mts Dvorani.

Ovogodišnji FAF donosi i novu programsku celinu Jugosfera, posvećenu filmovima iz regiona, u okviru koje će biti dodeljena nagrada „Bekim Fehmiu” za najbolje glumačko ostvarenje. O dobitniku će odlučivati glumac Uliks Fehmiu, sin jednog od najznačajnijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije.

Foto: Tanja Drobnjak

„Film i umetnost mogu da prevaziđu granice i povežu ljude kroz zajedničko kulturno nasleđe, iskustva i priče. Verujem da nagrada Bekim Fehmiu može biti tačka susreta i pomirenja za čitav region, podsećanje na snagu umetnosti da gradi mostove tamo gde su postojale podele”, rekao je Dvoržak.

Festival autorskog filma podržan je kroz program Kreativna Evropa MEDIA, a brojni filmovi u programu Jugosfera nastali su uz podršku evropskih fondova i međunarodnih partnera. Nagrada „Bekim Fehmiu” biće uručena na zatvaranju festivala, 27. novembra, u mts Dvorani.

„3 nedelje posle” - film kao povod za razgovor o vršnjačkom nasilju

Na konferenciji je najavljena i domaća premijera filma „3 nedelje posle” reditelja Miroslava Terzića, koji nakon festivalskih prikazivanja i nagrada stiže pred domaću publiku. Film se bavi vršnjačkim nasiljem kroz priču o razredu koji tri nedelje nakon samoubistva svog školskog druga odlazi na ekskurziju, dok se posledice tragedije i odgovornost okoline tek otkrivaju.

Glumac i producent Branislav Trifunović podsetio je da je rad na filmu počeo razgovorima sa Draganom Janković, majkom Alekse Jankovića iz Niša, čija je smrt nakon dugotrajnog vršnjačkog nasilja bila jedan od povoda za bavljenje ovom temom.

„Voleo bih da živimo u društvu koje bi ovu temu prepoznalo kao goruću i u kojem bi se o njoj sistematski razgovaralo, umesto da mi, kao filmski autori, stalno ukazujemo na isti problem. Naša želja je da film bude platforma za razgovor - da ljudi nakon projekcije razgovaraju sa svojom decom i da se o nasilju počne razmišljati sistemski”, rekao je Trifunović.

Foto: Tanja Drobnjak

Reditelj Miroslav Terzić istakao je da je rad na filmu promenio sve koji su u njemu učestvovali i da je zajednički cilj ekipe bio da pokrene razgovor i podstakne publiku da preispita sopstvenu odgovornost.

„Želeli smo da se svako ko pogleda film oseti pomalo prozvanim. Nismo hteli da publici ponudimo jednostavan izlaz, već da je suočimo sa problemom i podstaknemo da reaguje. Ako uspemo da pokrenemo ljude da razgovaraju sa decom i da ne okreću glavu kada vide nasilje, napravili smo važan korak”, rekao je Terzić.

Mladi glumci govorili su o tome koliko im je rad na filmu pomogao da bolje razumeju razmere problema. Andrija Marković istakao je da film možda ne može da promeni svet, ali može da utiče na pojedince, dok je Anđela Alavirević naglasila da je važno postavljati pitanja i preispitivati zašto se nasilje često doživljava kao uobičajena pojava. Klara Hrvanović govorila je o tome da pre rada na filmu nije dovoljno poznavala slučaj Alekse Jankovića i da je tokom priprema postala svesnija nedostataka u obrazovanju mladih o ovoj temi. Glumci su istakli i koliko je proces pripreme, koji je uključivao razgovore i posmatranje ponašanja u svakodnevnom okruženju, bio važan za razumevanje likova i emocionalne težine priče.

Foto: Tanja Drobnjak

Glavna festivalska lokacija biće mts Dvorana, a projekcije će se održavati i u Dvorani Kulturnog centra Beograda, Jugoslovenskoj kinoteci, Domu kulture “Studentski grad”, Art bioskopu Kolarac i CineGrand Rakovici. Deo programa biće prikazan i u Nišu, Čačku i Šapcu.

Pokrovitelj festivala je program Kreativna Evropa MEDIA, a partneri su Erste Banka, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Ambasada Republike Slovenije, Ambasada Kraljevine Španije i Francuski institut u Srbiji.

Program 32. Festivala autorskog filma dostupan je na sajtu faf.rs.