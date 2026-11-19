"Obzirom na otkazivanje koje je usledilo na dan igranja, molimo vas da ovu informaciju podelite kako bi došla do publike koja je planirala

dolazak, a veliki broj njih bio je najavljen iz drugih gradova. Da bi publika ostvarila povrat novca, karte može vratiti na Biletarnicu SNP-a, a sredstva utrošena u onlajn kupovini biće automatski vraćena na račun kupca. Kupljene ulaznice se, takođe, mogu zameniti za predstavu koja je planirana za 21. novembar 2026", piše u saopštenju.