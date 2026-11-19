Jedno od najznačajnijih ostvarenja ruske operske literature, koje se zbog složenih muzičkih i scenskih zahteva retko nalazi na repertoarima i velikih svetskih operskih kuća, posle čitavog veka ponovo se izvodi u Srbiji. Postavka ovog istorijskog spektakla svojim umetničkim i produkcijskim dometima svrstava Operu SNP-a u sam evropski operski vrh.

- „Carska nevesta” predstavlja izuzetno umetničko ostvarenje koje se u produkcijskom smislu svrstava u sam vrh evropske i svetske operske scene. Svi segmenti predstave - od scenografije, kostima i rediteljske postavke do umetničkog izvođenja solista, Hora i Orkestra - su na izuzetno visokom nivou. Reč je o grandioznoj operskoj produkciji, sa impozantnim scenskim rešenjima, raskošnim kostimima i vrhunskom režijom koju potpisuje renomirani ruski reditelj Sergej Novikov, koji je ostvario zapažene saradnje sa Boljšoj teatrom, Helikon-operom i širom Rusije. Novosađani su višeminutnim aplauzom nakon premijere pokazali da je „Carska nevesta” predstava kakvu novosadska publika želi da vidi na sceni najstarijeg profesionalnog nacionalnog teatra. Takav prijem publike ujedno je i najbolja potvrda opravdanosti visokih umetničkih i produkcijskih ambicija sa kojima smo pristupili ovom projektu. Ovakva ostvarenja ne samo da podižu umetničke standarde našeg teatra već i afirmišu Srpsko narodno pozorište kao instituciju koja svojim produkcijskim kapacitetima i umetničkim potencijalom ima sve preduslove da ravnopravno učestvuje u savremenom evropskom operskom životu – izjavio je vršilac dužnosti upravnika SNP-a, bariton Željko Andrić, koji je na premijeri tumačio jednu od glavnih uloga, opričnika Grigorija Grjaznoja.