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Reditelju i dugogodišnjem članu "Puža“ Marku Jovičiću uručena je nagrada "Slobodanka Caca Aleksić“, priznanje koje nosi ime osnivačice i zaštitnog znaka ovog dečjeg pozorišta. Marko je nagrađen za predstavu "Knjiga o džungli" pozorišta "Pinokio". Emotivnim govorom Jovičić je podsetio na svoje odrastanje, istakavši da je upravo zahvaljujući Caci Aleksić postao umetnik kakav je danas.

Marko je dete Puža Foto: Privatna arhiva

– Neka deca odrastaju u parkiću, neka iza zgrade, a ja sam odrastao u Pozorištancetu "Puž". Dok su neka deca vežbala da vezuju pertle, mene je Vuja učio da vezujem zavese za cugove. Dok su neka deca pravila kule od peska, ja sam u garaži pravio scenografiju, a dok su druga jurila za loptom, ja sam trčao u kabinu da upalim reflektor i vidim kako to izgleda – rekao je Jovičić, prisećajući se detinjstva provedenog iza kulisa.

On je naglasio da je Slobodanka Caca Aleksić u njemu prepoznala nešto mnogo više od dečje radoznalosti.

– Sve ovo što sam danas jeste zahvaljujući Caci. Ona je dokaz da ova nagrada nije samo priznanje, već podsetnik koliko znači kada neko veruje u vas dok vi još ne verujete u sebe. U jednom dečaku nije videla samo ljubav prema pozorištu, već je prepoznala nešto više i usmerila me na ceo ovaj put – istakao je laureat.

Jovičić je rekao da ga je Caca naučila da pozorište nije samo zgrada, već velika porodica, poručivši da bi svi trebalo da se podsete te njene životne lekcije.

U svom obraćanju prisetio se i njenog prepoznatljivog smisla za disciplinu i humor.

– Nadam se da se sve ovo negde gleda i da je urađeno kako treba, po njenim indikacijama, jer bi nam inače svima rekla: "Skrati! Dugačko je!" Nikada nije režirala "Knjigu o džungli", ali je u meni posejala seme režije koje je raslo, pa danas u svakoj mojoj predstavi za decu ima nečega što liči na nju. Zato ovu nagradu doživljavam kao zajedničku – Cacinu i moju – rekao je Jovičić.

Predstava "Knjiga o džungli" za "Pinokio" je rađena u adaptaciji u znatnoj meri prilagođenoj uslovima koje zahteva pozorišni ambijent. Originalni tekst je osavremenjen sa dosta duhovitih elemenata. U predstavi igraju Jovan Popović, Đorđe Kreća, Zorana Milošaković Tasić, Ljubomir Ristić, Goran Popović, Ivana Todorović. Traje 60 minuta i namenjena je deci starijoj od 4 godine.

Marko je dete "Puža"

1/6 Vidi galeriju Marko Jovičić na sceni Puža više od dve decenije Foto: M.M./ATAImages, Privatna arhiva

Na kraju govora zahvalio je žiriju, kolegama i svojoj pozorišnoj porodici, uz obećanje da će sećanje na Slobodanku Cacu Aleksić nastaviti da živi u Pozorištancetu "Puž".

– Ne brini, Caco. Ima dovoljno nas koji ćemo čuvati uspomenu na tebe, ovo pozorište i tvoje mesto u trećem redu. Hvala žiriju, hvala Branku i hvala svima vama, porodico, u kojoj sam već trideset godina – zaključio je Marko Jovičić.

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