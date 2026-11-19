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U Beogradu je 18. novembra preminuo istaknuti umetnik i violinista Branko Belobrk, dugogodišnji član Narodnog orkestra Radio Beograda, saopštila je Muzička produkcija RTS-a.

Rođen je 27. avgusta 1929. godine u mestu Popinci kod Rume. Violinu je učio još kao dečak, ali je susret sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem obeležio njegov životni i muzički put.

Tada postaje najmlađi član Narodnog orkestra Radio Beograda, koji je Carevac predvodio, i svoje sviračko interesovanje usmerava ka narodnoj muzici. Veliko muzičko znanje prenosio je i drugim muzičarima, radeći kao šef orkestra u Kulturno-umetničkom društvu „Mika Mitrović“. Uporedo je korepetirao mladim pevačima koji su imali potencijal da postanu radio-pevači.

Posle Carevčeve smrti osnovao je sopstveni orkestar, koji je često nastupao u programima tadašnje Radio-televizije Beograd. Učestvovao je u brojnim muzičkim emisijama, među kojima su „Siluete“, „Sabor narodne muzike“, „Kod zlatnog konja“ i „Od srca srcu“

Bio je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, kao i jedan od osnivača festivala „Carevčevi dani“, koji se održava u Velikom Gradištu.

U sećanju ostaje kao umetnik koji je nastojao da narodna muzika sačuva svoj izvorni zvuk i autentičnost, čuvajući i prenoseći njene istinske vrednosti budućim generacijama.