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Dani Zvezdara teatra u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci započeli su u utorak 17.11. u 20 časova književnom večeri Dušana Kovačevića. Akademik i pisac Dušan Kovačević osvrnuo se na događaje, ljude i svoja sećanja. Smenjivale su se priče, pesme, trenuci koji su bili važni i koji su trasirali put kojim i dalje ide. Čuli smo priču o danu kada se učlanio u biblioteku u prvom razredu osnovne škole, o ponosu i ozbiljnosti što se uvrstio među ljude koji su mnogo znali, jer su pročitali sve te silne knjige. U to vreme su kako i sam kaže, knjige bile put u lepši i zanimljiviji svet.

Dušan Kovačević Foto: Marko Karović



„Sve što nismo imali u našem malom gradu, bilo je u knjigama...“, istakao je Kovačević.

Predstavljan je i kratak osvrt na filmove Dušna Kovačevića, koji je veče posvetio sećanju i pomenu na dečaka Slobodana Stojanovića, ističući kako je rat ovozemaljski pakao gori od onog koji se pominje kao pretnja.

Dani Zvezdara teatra su nastavnjljni pred punom salom Narodnog pozorišta Republike Srpske, izvođenjem predstave Klaustrofobična komedija, Dušana Kovačevića u režiji Darka Bajića. U predstavi su igrali Ljubomir Bandović, Anja Pavićević, Zoran Cvijanović, Stefan Trifunović, Slavko Štimac, Anđelika Simić, Igor Grabovica i Stanislav Mladenović.

Klaustrofobična Komedija Foto: Nemanja Pančić



Treće večeri publiku očekuje predstava Udovica živog čoveka, Dušana Kovačevića, a za kraj manifestacije i predstava Tre sorele, Stevana Koprivice u režiji Milana Karadžića.

Direktorka Narodnog pozorišta iz Banjaluke Dijana Grbić je istakla da su dva razloga koja su dovela do organizacije ove manifestacije. Prva je Dušan Kovačević kao autor, ali i saradnik pozorišta u kojem su se poslednjih trideset godina izvodile i gostovale njegove drame. Drugi razlog je banjalučka publika koja rado gleda i pokazuje veliko interesovanje za predstave Zvezdara teatra. Dolazak do Beograda nije uvek opcija za publiku iz Republike Srpske, pa je ideja da se pozorište predstavi gradu i okolini bila bolja opcija.

„Producent Zvezdara teatra Dragiša Ćurguz i ja smo imali tu ideju još pre dve godine i sada su se stekli finasijski i tehnički uslovi da se ovi dani realizuju. I mislim da nema ništa bolje nego početi ove dane sa književnom večeri Dušana Kovačevića. Na žalost ograničeni smo sa brojem mesta, tako da uvek ostane neko nezadovoljan od publike, jer nije došao do karata i ja se nadam da ćemo u narednim godinama moći da obezbedimo uslove da ugostimo Zvezdara teatar. Takođe, Zvezdara je u više navrata bila i u selekciji našeg Teatar festa i uvek se odaziva na naše pozive, a ja moram priznati da sam bila dirnuta činjenicom da smo pre dve godine bili pozvani da se predstavimo kao gost svojom predstavom povodom 40. godina Zvezdara teatra. Sve ove činjenice govore u prilog tome da postoji čvrsta veza između naša dva pozorišta i da su Dani Zvezara teatra kruna naše saradnje koja postoji duži niz godina“, kaže Grbić.

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