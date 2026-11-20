Slušaj vest



Holandski violinista i dirigent Andre Riju održao je sinoć koncert sa svojim orkestrom "Johan Štraus" u Beogradskoj areni, pred brojnom publikom koja ga je dočekala gromoglasnim aplauzom.

- Muzika je divna stvar koja povezuje ljude. Večeras smo svi ovde s jednim ciljem, da uživamo u muzici. Došli smo sa svih strana sveta da sviramo za vas. Samo u mom orkestru ima 18 nacionalnosti - rekao je Riju na početku.

Publika je tokom večeri imala priliku da uživa u raznovrsnom muzičkom programu koji je obuhvatio operu, mjuzikle, filmsku muziku, evergrin hitove i tradicionalne kompozicije, upotpunjene upečatljivim scenskim nastupom, raskošnim kostimima i svetlosnim efektima.

Zavirte na spektakl

1/30 Vidi galeriju Andre Riju u Beogradu Foto: Stefan Vukašinović



Na repertoaru su se našle kompozicije "The Impossible Dream", "Priče iz Bečke šume" i "Na lepom plavom Dunavu", kao i "Himna Mastrihta", "I Could Have Danced All Night", "Get Me to the Church on Time", "On My Own" i "Snežni valcer".

Poseban deo programa obeležili su nastupi solista, među kojima je bila i sopranistkinja Ana Reker, koja je izvela i pesmu posvećenu narodu Ukrajine.

Ovo je četvrti koncert Andrea Rijua u Srbiji, a beogradska publika imala je priliku da još jednom uživa u njegovom prepoznatljivom spoju klasične muzike, zabave i scenskog nastupa. Koncert je završen uz glasan i dugotrajan aplauz publike, koja je ovacijama nagradila Rijua i njegov orkestar.