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Beogradska filharmonija obaveštava publiku da se koncert sa pijanistom Lang Langom, pod dirigentskom palicom Džona Akselroda, planiran za 13. decembar ove godine u Sava centru, neće održati u predviđenom terminu.

Odluka o otkazivanju koncerta usledila je nakon što se EXPO povukao iz pregovora o generalnom pokroviteljstvu događaja, čime je izostala mogućnost njegove podrške realizaciji koncerta u planiranom terminu.

„Obaveštavamo cenjenu publiku da, i pored svih napora, iz nastalih tehničko-finansijskih razloga nismo u mogućnosti da u ovoj godini realizujemo koncert sa pijanistom Lang Langom. Čim se budu stekli uslovi da se koncert održi, bićemo radosni da odmah sa vama podelimo tu vest“, izjavio je v. d. direktora Beogradske filharmonije Bojan Suđić.

Foto: BETA MILOS MISKOV