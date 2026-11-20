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Drugi beogradski Trilerfest održaće se 4. i 5. decembra u MTS dvorani, a listu učesnika predvode čuvena islandska spisateljica Irsa Sigurdardotir i jedan od najpopularnijih trileraša u Evropi, Kris Karter. Promociju svojih novih romana na Trilerfestu imaće i Norvežanka Eva Frethajm i najveće ime regionalne trilerske scene, hrvatski autor Jurica Pavičić.

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1/4 Vidi galeriju Drugi beogradski Triler fest Foto: Belgrade Thrillerfest 2026

Bogat filmski program i gostovanja svetskih reditelja

Ove godine značajna pažnja biće poklonjena i filmovima. Tako će na otvaranju festivala, 4. decembra u 19:30 u MTS dvorani (Sala 6), biti prikazan kandidat za Zlatnu palmu, politički triler "Orlovi republike". Reditelj filma, nagrađivani švedsko-egipatski autor Tarik Saleh biće specijalan gost festivala i nakon projekcije razgovaraće sa publikom i odgovarati na pitanja.

Filmski program nastavlja se u subotu, 5. decembra, u 17 časova u Sali 2 projekcijom uzbudljivog austrijskog horor-trilera "Đavolja kupka". Odmah potom od 19:30 u istoj sali gledaoci će moći da pogledaju švedski psihološki triler "Dr Glas", nakon koga sledi razgovor sa rediteljem Erikom Lejonborgom.

Književni program, radionice za decu i dodela nagrade Zlatni triler

Kad je reč o književnom programu, on će se u celosti odigrati 5. decembra u Central Hallu MTS dvorane (bivši Imago centar). Događaj počinje u 14:00 časova radionicom za decu "Thrillerkids: Lovci na zaplete", koju će voditi čuveni pisac za decu Uroš Petrović. Od 14:30 biće organizovana tribina "Zločin se (ne) isplati", posvećena povezanosti trilera i stripa.

Drugi beogradski Triler fest Foto: Belgrade Thrillerfest 2026

Eva Frethajm imaće promociju svog novog romana "Kralj ptica" od 15:30, a od 16:30 biće upriličena dodela regionalne nagrade Zlatni triler, koju organizuje Udruženje pisaca trilera (UPiT). U najužem izboru za pobednika ove godine nalaze se romani "Usta puna mora" Jurice Pavičića, "Otpadnici: Slučaj četvrti" Anje Mijović i "Karota" Darka Tuševljakovića.

Nagradu pobedniku dodeliće Irsa Sigurdardotir, koja će odmah potom od 17:30 imati promociju svog novog romana "Lutka" u izdanju izdavačke kuće Dokaz. Nakon Irse, promociju će od 18:30 održati Kris Karter, koji je poslednjih godina postao jedan od najpopularnijih pisaca u Srbiji. Tom prilikom publika će imati priliku da se upozna sa njegovim novim romanom "Žmurke", objavljenim u izdanju Publik Praktikuma, u okviru brenda Stela.

Regionalni autori i mini-sajam knjiga

Kraj događaja posvećen je autorima iz regiona. Od 19:30 promociju svog novog romana "Žigice" održaće Jurica Pavičić, a nakon toga svoje nove romane predstaviće i domaći autori: prošlogodišnji dobitnik Zlatnog trilera Oto Oltvanji i višestruko nagrađivana autorka Mirjana Đurđević.

Kao i prošle godine, sve vreme trajanja događaja biće upriličen i mini-sajam knjiga. Posetioci će moći po specijalnim festivalskim cenama da nabave svoje omiljene trilere naših najznačajnijih izdavačkih kuća: Laguna, Stela, Dokaz, Imprimatur, Čarobna knjiga, Veseli četvrtak i drugi.

Drugi beogradski Triler fest Foto: Belgrade Thrillerfest 2026

Program drugog Belgrade Thrillerfesta realizuje se uz podršku Ambasade Švedske, Ambasade Norveške i Ambasade Austrije u Beogradu, kao i prijatelja i partnera festivala. Njihova saradnja sa festivalom doprinosi međunarodnom karakteru ovogodišnjeg izdanja i omogućava da se autori i filmski stvaraoci iz ovih zemalja susretnu sa beogradskom publikom.

Ulaznice su u prodaji na blagajnama MTS dvorane i onlajn. Ulaznice za festivalski program i pojedinačne filmske projekcije kupuju se odvojeno. Kompletan program dostupan je na zvaničnom sajtu festivala. Za novinarske akreditacije i dodatne informacije pišite na info@belgradethrillerfest.com.

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