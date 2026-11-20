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Glumac Bojan Dimitrijević, koga šira publika najbolje pamti po kultnim ulogama u domaćim filmovima i serijama, danas aktivno učestvuje u političkom životu Srbije kao narodni poslanik u Skupštini. Međutim, ljubiteljima domaće kinematografije nije promakla zanimljiva podudarnost – Dimitrijević je još u mladosti osetio kako izgledaju skupštinski hodnici, državna administracija i visoka politika, doduše ispred filmskih kamera.

Kultna scena sa Vojom Brajovićem i Dimitrijem Vojnovom

Reč je o satiričnoj komediji "Siroti mali hrčki" iz 2003. godine, snimljenoj u produkciji RTS-a, koja se na televiziji tradicionalno emituje i kao dvodelna mini-serija. U ovom ostvarenju, koje na duhovit i oštar način secira birokratiju i političke apsurde, mladi Bojan Dimitrijević pojavljuje se rame uz rame sa legendarnim Vojom Brajovićem i scenaristom i glumcem Dimitrijem Vojnovom.

Upravo kadar u kojem njih trojica stoje zajedno – Dimitrijević i Vojnov u prevelikim sivim odelima sa kravatama i gomilom fascikli u rukama, dok pored njih stoji Brajović – danas izaziva posebnu pažnju i osmehe na društvenim mrežama.

Međutim, kako je i sam Vojnov naveo u komentarima ispod objave, ova kultna scena verovatno je snimljena u hodnicima Narodne banke. Dok su tada kao mladi službenici u državnom aparatu trčali hodnicima noseći papire i učestvovali u satiričnom prikazu vlasti, više od dve decenije kasnije Dimitrijević je filmsku fikciju zamenio stvarnim parlamentarnim životom.

Kultni film

Film nastao po čuvenom tekstu Gordana Mihića i u režiji Slobodana Šijana bavio se upravo time kako naizgled sitni i nevažni činovnici mogu da izazovu opštu pometnju u vrhu države.

Bojan Dimitrijević postao jedan od retkih domaćih umetnika koji za svoj ulazak u parlament može da kaže da je imao ozbiljnu "generalnu probu" još pre više od dvadeset godina, i to u jednom od najpoznatijih satiričnih ostvarenja domaće televizije.

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