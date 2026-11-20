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Svet Kapitola, atmosfera inspirisana čuvenom filmskom sagom i spektakularni prizori nove arene obeležili su CineFan premijeru filma "Igre gladi: Svitanje nad žetvom" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping), održanu u bioskopu Concept Cinema by CineStar u Ada Mall-u u Beogradu. Novo poglavlje jedne od najuspešnijih filmskih franšiza svih vremena, koje je stiglo u bioskope širom Srbije u distribuciji BLITZ filma, predstavljeno je na posebnom filmskom događaju koji je okupio brojne ljubitelje sedme umetnosti i popularnog serijala.

Pogledajte u galeriji fotografije sa premijere:

1/6 Vidi galeriju "Igre gladi: Svitanje nad žetvom", premijera filma Foto: VizArt Media film

Posebnu atmosferu upotpunili su kostimirani učesnici, odeveni po uzoru na raskošne i upečatljive kostime iz filmskog serijala, dočaravajući svet Kapitola i njegov prepoznatljivi ekstravagantni stil. Posetioci su imali priliku da se fotografišu i druže u ambijentu inspirisanom svetom Panema, a posebno iznenađenje bili su pokloni za najsrećnije – knjige iz serijala "Igre gladi".

Poznate ličnosti i projekcija u SCREENX formatu

Među brojnim gostima CineFan večeri posebnu pažnju privukla je glumica Kris Gavrić, koja se pojavila u društvu supruga i ponosno pokazala trudnički stomak. Filmskoj večeri prisustvovale su i poznati influenseri Elena Stojičevski, Alexis Plastik i Tara Ristić, kao i brojni predstavnici medija i ljubitelji popularne franšize.

Kris Gavrić sa suprugom na premijeri filma "Igre gladi: Svitanje nad žetvom" Foto: VizArt Media film

Nakon druženja, usledila je projekcija u SCREENX formatu, koji zahvaljujući projekciji na bočnim zidovima bioskopske sale dodatno proširuje filmski doživljaj i omogućava publici da još intenzivnije doživi svet Panema i uzbudljive scene iz arene. Druženje je nastavljeno i nakon filma, uz muziku, razgovore i razmenu utisaka.

Povratak u prošlost Panema i jubilarne 50. Igre gladi

"Igre gladi: Svitanje nad žetvom" vraćaju gledaoce 24 godine pre događaja iz originalnog filma i otkrivaju mladost Hejmiča Abernatija, jednog od najvažnijih junaka čuvene sage. Šesnaestogodišnji Hejmič, koga tumači Džozef Zada, izabran je da učestvuje u jubilarnim, 50. Igrama gladi, u kojima su pravila surovija nego ikada. Umesto uobičajena 24, u smrtonosnu arenu ulazi čak 48 učesnika.

"Igre gladi: Svitanje nad žetvom", premijera filma Foto: VizArt Media film

Pod vlašću predsednika Snoua, koga ovog puta tumači Ralf Fajns, Igre postaju još veći spektakl propagande i kontrole, ali upravo u toj areni počinju da se rađaju savezništva koja će postaviti temelje buduće pobune protiv Kapitola.

Zvezdana glumačka ekipa

Impresivnu glumačku ekipu čine Ralf Fajns, Glen Klouz, Kiran Kalkin, Džesi Plemons, El Fening, Maja Hok i Mekena Grejs, dok posebno iznenađenje za ljubitelje franšize predstavlja povratak Dženifer Lorens, Džoša Hačersona i Vudija Harelsona, koji ponovo tumače Ketnis Everdin, Pitu Melarka i starijeg Hejmiča Abernatija.

"Igre gladi: Svitanje nad žetvom", premijera filma Foto: VizArt Media film

Pod rediteljskom palicom Frensisa Lorensa, film donosi raskošnu produkciju i novu arenu izgrađenu u planinama španske Asturije, sa hiljadama cvetova i upečatljivom scenografijom inspirisanom kaleidoskopom. Iza spektakularnih scena krije se priča o moći, propagandi, otporu i ceni pobune.

"Igre gladi: Svitanje nad žetvom" stigle su u bioskope širom Srbije u distribuciji BLITZ filma. Pored standardnih projekcija, film je dostupan i u SCREENX i 4DX formatima, kao i u IMAX formatu u bioskopu Cineplexx Galerija Beograd.

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