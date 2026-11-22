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Reni Harlin je režiser dobro poznat ljubiteljima akcionih filmova. Njegov proboj dogodio se s drugim delom iz serijala "Umri muški", kojim je učvrstio kultni status akcijaša predvođenih Brusom Vilisom. Njegovi potonji filmovi imali su promenljiv uspeh na blagajnama, a ruku na srce, bio je promenljiv i njihov kvalitet.

Ipak, "Alpinista" sa Silvesterom Staloneom, "Poljubac za laku noć" sa Đinom Dejvis i Samjuelom L. Džeksonom i "Duboko plavo more", gde se opet u manjoj ulozi pojavljuje Džekson, bili su upečatljivi u poslednjoj velikoj deceniji Holivuda - devedesetim. Svi nabrojani filmovi bili su rado gledani na srpskim televizijama, a i danas prave solidne rejtinge, što govori o tome da Harlin dobro komunicira sa ovdašnjom publikom. Možda nije naširoko prepoznatljivo ime, ali njegovi filmovi to jesu.

Reni Harlin Foto: AP

Priznajem da su oscilacije u kvalitetu učinile da mi Harlin bude malo van radara, te mi je najpre promakao njegov najnoviji film "Zver". Na nagovor čoveka koji to prati mnogo bolje, dadoh filmu šansu... U moju odbranu, sam naslov zvuči kao da ga je čovek čuo sto puta, pa još je američki predsednik glavni akter i akcioni junak... Delovalo je to onako, meh, bezveze, ali koliko sam besmisleno sumnjičav bio!

Samjuel L. Džekson dobro funkcioniše s Renijem Harlinom, ovo im je četvrti put da sarađuju. Džeksonu nije prvi put da glumi američkog predsednika u akcionom filmu, to je već uradio u "Velikoj igri", i u toj ulozi se oseća veoma komotno. Ako je situacija u kojoj se američki predsednik, ratni veteran, ističe u borbi protiv nadmoćnijeg neprijatelja izgledala neprijatno glupo u "Danu nezavisnosti", u "Zveri" se ta vrsta odbojnosti ne javlja, možda zbog klaustrofobičnosti filma.

Samjuel L. Džekson u filmu "Zver" Foto: Promo

U ovoj kolumni bilo je reči o filmu "Liban", snimljenom iz vizure posade tenka, a ovde se događa nešto slično. Zver iz naslova je predsednički automobil, oklopljena limuzina s komandama kojima upravlja veštačka inteligencija i ugrađenim oružjem na kojem bi pozavideo i Džejms Bond. "Zver" počne bez ikakvog uvoda, filmskim ekvivalentom udarca u glavu, kada neimenovana jedinica napadne ekipu oko predsednika, i u opštem haosu Zveri se dokopaju samo jedan ranjeni telohranitelj i sam predsednik, koji sedne za volan.

Automobil postaje jedino utočište, otporan je na metke i uspešno istrpi svakojake udarce. U toku je ne vojni udar u Americi, nego u čitavom svetu, te predsednik preko komunikatora dobija samo deliće informacija da se verovatno radi o nekakvoj koaliciji plaćenika koja je istovremeno napala čitav svet i da je mnogo svetskih državnika već stradalo.

Ratni veteran s traumom iz Vijetnama obrće uloge sa svojim telohraniteljem, jer mora brinuti o njemu i nekako se usred rata probiti do neke od preostalih vojnih baza. Automobil je jedina zaštita i neke od najnapetijih scena povezane su sa izlaskom iz njega ili situacijom kada mora biti zaustavljen. Automobil time i sam dobija neku vrstu ličnosti, pogotovo jer se s njim komunicira glasom.

Nikola Popević Foto: Zorana Jevtić

E sad, film je snimljen u Španiji i na volanu je očigledno logo "kupre", luksuznog brenda u okviru "Seata" i, šire, "Folksvagenove" grupe. Može se i gledati kao reklama za "kupru", kao što je to bio recimo film "Taksi" za "pežo", s tim da je baš čudno da se američki predsednik vozi ne "kadilakom", već španskim automobilom, ali ajde, neka im bude.

Većina akcije događa se van automobila, tamo pršti na sve strane, dok se dvojica nevoljnika nekako snalaze u svojoj Zveri. Čitava ideja o visokotehnološkom i jako naoružanom automobilu apsurdna je i ovako na papiru, te film, naravno, ne bi trebalo ozbiljno shvatati ili tumačiti kroz prizmu toga da se američki predsednik u jednom trenutku ponaša kao da je Rambo. Ovo je pre svega vrlo vešto spakovan i uzbudljiv film, prava poslastica za ljubitelje akcije nakon gledanja prenosa iz Skupštine, recimo.