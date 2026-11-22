Slušaj vest

Poznati srpski glumac Bojan Dimitrijević našao se među novim poslanicima Narodne skupštine Srbije. Iako ga javnost pre svega prepoznaje po glumačkom talentu i brojnim pozorišnim i televizijskim ulogama, Dimitrijević će u narednom periodu imati priliku da svoje iskustvo i energiju usmeri i na jedan drugačiji vid javnog angažovanja.

Na parlamentarnim izborima našao se na 138. mestu pobedničke liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju“, koja je osvojila 140 poslaničkih mandata. Tako će glumac, koji je godinama gradio karijeru na pozorišnim daskama i pred televizijskim kamerama, započeti novo poglavlje profesionalnog života i oprobati se u ulozi narodnog poslanika.

1/6 Vidi galeriju Bojan Dimitrijević u Narodnoj skupštini Republike Srbije Foto: Marko Karović, Nemanja Nikolić

Bojan je u braku sa glumicom Jelenom Stupljanin, koja je snažno sa suprugom podržavala studentske proteste protiv režima Srpske napredne stranke.

Jelenu Stupljanin domaća publika pamti po ulogama u serijama "Lisice" i "Naša mala redakcija". Glumu je završila na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Gordane Marić, a dvehiljaditih napušta Srbiju i odlazi u Njujork na usavršavanje, gde je pohađala čuveni pozorišni i filmski institut na kom su se školovali i slavni poput Roberta de Nira, Al Paćina, Džesike Lang. U SAD je živela 12 godina.

"Maštala sam o takvom obrazovanju. To je bio moj motiv za odlazak, a nisam ni slutila da ću ostati", rekla je u jednom intervjuu.

Jelena je imala priliku da se pojavi i u popularnoj američkoj seriji "The Blacklist", u kojoj glumi Džejms Spejder.

Jelena Stupljanin Foto: Stefan Jokić

"Bilo je veliko zadovoljstvo raditi sa predivnim Džejmsom Spejderom", rekla je glumica, te dodala da njih dvoje imaju nešto zajedničko - iste inicijale.

Glumica se u Srbiju vratila 2017. godine. Po povratku je nastavila glumačku karijeru u Srbiji, a u javnosti je zapažena i po društvenom i ekološkom aktivizmu. Za kolegu Bojana Dimitrijevića udala se 2019. godine, sa kojim je u skladnom braku.

- Moj suprug Bojan Dimitrijević i ja smo se "smuvali" tokom proba. Bilo je to iznenađenje za sve, a za nas prirodno i normalno. Čekaju me neke nove zanimljive uloge, ali ćemo to ostaviti za drugi razgovor - rekla je ranije glumica za Kurir.

O privatnom životu Jelena ne priča često u javnosti, a svojevremeno je govorila o njihovoj porodici i želji za proširenjem.

- U jednom trenutku shvatila sam da je moja potreba da sa suprugom Bojanom budem u dobroj vezi, zdravom odnosu u našoj porodici, jača od toga što se na težak način borim sa time da ne mogu da zatrudnim - rekla je Jelena u podkastu "ODAbrana priča".

1/7 Vidi galeriju Jelena Stupljanin i Bojan Dimitrijević Foto: Damir Dervišagić, RTS

Glumica je progovorila i o borbi za potomstvo i poslala snažnu poruku onima koji prolaze kroz isto.

- Ne mogu reći da ugrožava naš odnos, ali istina je da utiče na jedan deo. Razgovarali smo dosta o tome. Shvatila sam da je meni bitnije da imam kvalitetan odnos sa mojim mužem, od svega ostalog. To mi je dovoljno - rekla je Jelena.

Dramska umetnica je pre oktobarskih izbora privukla veliku pažnju javnosti kada se na Instagramu oglasila se povodom reči koje je izrekao njen kolega Miki Manojlović u jednoj emisiji na Televiziji Prva. Manojlović je televizijskom gostovanju Studentsku listu okarakterisao kao "magloviti pokret sa 11 tačaka" i dodao da je njegova "delimično anarhistička ideja izgubila u ovih 11 tačaka svoj profil i svoju ideju."

"Svaki put kad 99 posto stanovništva kaže - dosta nam je tlačenja, dosta korupcije, dosta uništavanja seljaka i radnika, ljudskih prava… Jedan posto onih najbogatijih u zemlji se oglasi i te ljude nazove anarhistima. Miki, ti svakako živiš najbolji život. Ne čekaš u redovima kod lekara, ne mariš za državne škole i fakultete i vodiš svoje privatno pozorište u Beogradu na vodi“, rekla je glumica".

Jelena Stupljanin Foto: Petar Aleksić

Ona je Manojloviću poručila da "nema uvid u stvarni" svet, ali da ga ne osuđuje zbog toga.

"Ti si naš najbolji glumac na svetu, bolji čak i od Laze Ristovskog. Pa i zaslužuješ sve najbolje. Ipak, ti koji podržavaš evropski put Srbije, ipak sarađuješ i voliš se sa svojim rediteljem Emirom Kusturicom, koji je izričito protiv EU i glasno za Rusiju. Pa kad ste vas dvojica uspeli da snimite film zajedno, sigurno će uspeti da se dogovore i svi najbolji studenti koje imamo, a koji već dve godine genijalno vode borbu protiv korupcije ii mafije", dodala je Stupljanin.

"A dok tvoj Vučić rasprodaje naša sela i gradove, studenti brane Srbiju od spoljnih sila tako što čuvaju njen suverenitet. Je l’ znaš šta znači ta reč? To je kad ne izdaješ svoje ljude na Kosovu da bi sačuvao svoju fotelju", rekla je glumica u svom obraćanju.

Bonus video: