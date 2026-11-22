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Promocija pesničke zbirke "Tajna u oku crvendaća" autora Marija Zejaka, objavljene u izdanju Arhiva Vojvodine, održana je u Kulturnom centru Rakovica. Prisustvovao je veliki broj ljubitelja pisane reči, poštovalaca poezije i autorovih prijatelja.

Veče ispunjeno snažnim emocijama i rodoljubivim stihovima pokazalo je da savremena poezija i te kako ima snagu da okupi i inspiriše publiku.

Mario Zejak Foto: Privatna arhiva



Centralni deo bio je posvećen glavnom ciklusu pesama koje pevaju o Srbiji, burnoj istoriji našeg naroda, njegovim slavnim pobedama, ali i teškim stradanjima. Stihove je nadahnuto govorio glumac Andrija Marković, prenoseći publici snagu autorovih reči, dok je program vodio Miroslav Đurđević, direktor scene Teatra na Brdu. O književnom dometu zbirke govorio je Božidar Zejak, dugogodišnji direktor Pedagoškog muzeja u Srbiji. On je istakao izuzetnu poetsku zrelost dela, uporedivši poeziju autora s najlepšim izdancima srpskog romantizma, u kojima se lično osećanje prirodno prepliće sa ljubavlju prema otadžbini i slobodi.

Ovakav stav deli i recenzentkinja knjige, profesorka književnosti Ana Zloporubović, koja "Tajnu u oku crvendaća" ocenjuje kao zbirku snažnih emocija, jasnih stavova i izraženog pesničkog senzibiliteta. Prema njenim rečima, ova knjiga predstavlja slojevito putovanje kroz različite predele ljudskog iskustva - od ljubavi i čežnje, preko porodičnog i nacionalnog pamćenja, do kritičkog promišljanja savremenog društva.

Mario Zejak promocija u Beogradu Foto: Privatna arhiva



Autor Mario Zejak, po obrazovanju magistar prava, koji živi i radi u Beogradu, s ponosom ističe da je leskovački đak. Talenat i svestranost pokazivao je još od srednjoškolskih dana kao predsednik parlamenta Leskovačke gimnazije, polaznik Istraživačke stanice Petnica, republički prvak iz istorije i geografije, omladinski novinar lista Naša reč i osnivač Rotarakt sekcije u Leskovcu. Danas je, pored pravničke karijere i književnog stvaralaštva, aktivan i u sportu kao član Upravnog odbora Rvačkog kluba Radnički iz Beograda.

- Pišem još od mladalačkih dana, jer je poezija oduvek bila deo mene i ogledalo moje duše. Zbirka je ugledala svetlost dana iz želje da mladim generacijama pošaljem jasnu poruku da vredi pisati, boriti se i stvarati, kao i da ukažem na neprocenjivo bogatstvo srpskog jezika i naše slavne tradicije - poručio je Zejak.





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