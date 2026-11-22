Ketrin O’Hara i Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući

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Novi nastavak kultnog filma "Sam u kući" nalazi se u ranoj fazi razvoja u studiju "Dizni", objavio je magazin Varajeti. Set Rogen i Evan Goldberg rade na scenariju zajedno sa zvezdom originalnog filma Mekolijem Kalkinom, a biće i producenti ostvarenja preko svoje kompanije "Point grej".

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Detalji radnje i glumačka postava zasad se drže u tajnosti. Iz "Diznija" nisu želeli da komentarišu ove informacije. Pre nego što se Rogen i Goldberg u potpunosti posvete novom filmu "Sam u kući", moraće da završe pripreme za svoju originalnu horor-komediju koju planiraju da režiraju za studio "Juniverzal".

Makoli Kalkin u filmu Sam u kući Foto: The Hollywood Archive / Avalon / Profimedia



Originalni film "Sam u kući" premijerno je prikazan 1990. godine, a glavnu ulogu tumačio je tada devetogodišnji Mekoli Kalkin kao Kevin Mekalister, najmlađi član brojne porodice Mekalister. Nakon burne večeri tokom pakovanja za božićni odmor, Kevin poželi da više nikad ne vidi svoju porodicu. Želja mu se ostvaruje kada Mekalisterovi, žureći na aerodrom, zaborave da ga probude i povedu sa sobom. Kevin je tako primoran da preuzme ulogu domaćina kuće, a u završnici filma mora da se odbrani od dvojice provalnika poznatih kao "mokri banditi". Džo Peši i Danijel Stern tumačili su nespretne lopove.



Film je režirao Kris Kolambus prema scenariju Džona Hjuza, a u glumačkoj postavi bili su i Ketrin O'Hara, Džon Herd i Robert Blosom.



Priče o novom nastavku ponovo su se rasplamsale nakon što se Kalkin nedavno pojavio u božićnoj reklami za "Mekdonalds", u kojoj je ponovo predstavljen kao odrasli Kevin Mekalister. Novi "Sam u kući" ne može da ponovi uspeh originala bez Ketrin OHare, tvrdi reditelj prvog i drugog filma. Režiser prvog i drugog filma "Sam u kući" Kris Kolambus izjavio je da novi nastavak kultne komedije ne može da ponovi uspeh originala bez glumice Ketrin O'Hare, koja je preminula 30. januara u 71. godini, prenosi Varajeti.

Pogledajte Ketrin O'Hare u filmu "Sam u kući"

1/8 Vidi galeriju Ketrin O’Hara u filmovima "Sam u kući" Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia



Kolambus je to rekao u razgovoru za ovaj magazin, neposredno pre nego što je objavljeno da kompanija "Dizni" sprema novi film iz popularnog serijala, u kojem bi ponovo trebalo da se pojavi Makoli Kalkin.

- Ketrin je, kao što sam oduvek govorio, 50 odsto filma "Sam u kući". Postoji jin i jang tog filma: Ketrin O'Hara i Makoli Kalkin. Bez njih dvoje u filmu nema filma, jer oni predstavljaju njegovo emotivno središte - rekao je Kolambus.

Šest delova

O'Hara je u originalnim filmovima igrala Kejt Mekalister, majku dečaka Kevina. Cela franšiza veoma je bila popularna i u Srbiji. Nastavak "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku" stigao je 1992. godine i pratio je veoma sličnu priču, samo što se radnja ovog puta odvijala u velikom gradu.