Vanja Ejdus je vratila nagradu, a glumci bojkotovali svečanost: Narodno pozorište obeležilo svoj dan uručenjem nagrada i priznanja
Narodno pozorište u Beogradu obeležilo je svoj dan dodelom godišnjih nagrada, pečata, plaketa, povelja i pohvala na Velikoj sceni, a za najbolju predstavu u sezoni 2025/26. proglašen je balet "Grk Zorba" u koreografiji Konstantina Kostjukova, prenosi Tanjug. Svečanost su bojkotovali članovi glumačkom ansambla koji traže ostavke rukovodstva.
Prisutnima se obratio upravnik Dragoljub Bajić, koji je ocenio da Dan Narodnog pozorišta "podseća na početak velike i važne priče" 1868. godine, zahvalivši svim umetnicima i kolegama koji brinu o sceni, "bez kojih predstava ne bi bilo".
- Iza nas je period koji je tražio strpljenje, prilagođavanje i dodatni napor. Hvala vam što ste uprkos svemu nastavili da radite i čuvate ono zbog čega Narodno pozorište postoji - to je susret umetnosti i publike - poručio je upravnik.
Bajić je poželeo da i dalje imaju snage za dobre predstave, da čuvaju svoje pozorište i da ga otvoreno dele sa publikom.
Od najboljih individualnih premijernih umetničkih ostvarenja u sezoni 2025/26. nagrađeni su Lev Semenov za naslovnu ulogu u "Grku Zorbi", na muziku Mikisa Teodorakisa, kao i Tatjana Tatić za ulogu Marine.
Nagrade za predstavu "Sumnjivo lice"
Dobitnici su i Igor Đorđević za ulogu Jerotija u predstavi "Sumnjivo lice" Branislava Nušića u režiji Nikole Bundala, Đorđe Kosić za dramatizaciju teksta "Božiji ljudi" reditelja Juga Đorđevića, po motivima proze Bore Stankovića, i Vanja Ejdus za ulogu u istoj predstavi. Vanja je odlučila da vrati nagradu uz obrazloženje da je ovoj upravi istekao mandat još letos. Nagrađeni su i Pavle del Monako za režiju opere "Evgenije Onjegin", Vesna Đurković za ulogu Tatjane i Tatjana Mitić za ulogu Filipijevne u istoj predstavi.
Pečat za doprinos i rad u Narodnom pozorištu, po odluci upravnika, dobili su prvak baleta Jovica Begojev, dirigent Đorđe Pavlović, producent audio-vizuelnih izdanja Balša Đogo i prvak opere Ljubica Vraneš.
Pohvale za rezultate u radu od izuzetnog i posebnog značaja za Narodno pozorište 2025/26. dobili su u sektoru drame ansambli predstava "Božiji ljudi" i "Sumnjivo lice", kao i glumici sa najvećim brojem odigranih predstava u sezoni Iva Milanović sa 59 i Aleksandar Vučković sa 55, i koreograf Marija Marković Milojev za kostim "Sumnjivog lica".
Bez glumaca na dodeli nagrada
U sektoru opere pohvaljeni su orkestarski muzičari Ana Đorđević Merle, Eva Žigović, Ana Đorđević, Nina Brajković, Katarina Marjanov, David Surlanović i Lana Grčak.
Tu su i koncertmajstor Sara Begović, horski pevači Anastasija Pavlović, Miloš Milojević, Vladimir Bulatović, zatim inspicijent Dejan Filipović, dirigent/šef hora Jelena Miljević, pevač Vuk Zekić, kao i Hor opere i Orkestar opere.
Kurir.rs/ Tanjug
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