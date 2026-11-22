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Narodno pozorište u Beogradu obeležilo je svoj dan dodelom godišnjih nagrada, pečata, plaketa, povelja i pohvala na Velikoj sceni, a za najbolju predstavu u sezoni 2025/26. proglašen je balet "Grk Zorba" u koreografiji Konstantina Kostjukova, prenosi Tanjug. Svečanost su bojkotovali članovi glumačkom ansambla koji traže ostavke rukovodstva.

Narodno pozorište Foto: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ



Prisutnima se obratio upravnik Dragoljub Bajić, koji je ocenio da Dan Narodnog pozorišta "podseća na početak velike i važne priče" 1868. godine, zahvalivši svim umetnicima i kolegama koji brinu o sceni, "bez kojih predstava ne bi bilo".

- Iza nas je period koji je tražio strpljenje, prilagođavanje i dodatni napor. Hvala vam što ste uprkos svemu nastavili da radite i čuvate ono zbog čega Narodno pozorište postoji - to je susret umetnosti i publike - poručio je upravnik.

Bajić je poželeo da i dalje imaju snage za dobre predstave, da čuvaju svoje pozorište i da ga otvoreno dele sa publikom.

Od najboljih individualnih premijernih umetničkih ostvarenja u sezoni 2025/26. nagrađeni su Lev Semenov za naslovnu ulogu u "Grku Zorbi", na muziku Mikisa Teodorakisa, kao i Tatjana Tatić za ulogu Marine.

Nagrade za predstavu "Sumnjivo lice"

1/7 Vidi galeriju Predstava Sumnjivo lice Foto: Marijana Janković



Dobitnici su i Igor Đorđević za ulogu Jerotija u predstavi "Sumnjivo lice" Branislava Nušića u režiji Nikole Bundala, Đorđe Kosić za dramatizaciju teksta "Božiji ljudi" reditelja Juga Đorđevića, po motivima proze Bore Stankovića, i Vanja Ejdus za ulogu u istoj predstavi. Vanja je odlučila da vrati nagradu uz obrazloženje da je ovoj upravi istekao mandat još letos. Nagrađeni su i Pavle del Monako za režiju opere "Evgenije Onjegin", Vesna Đurković za ulogu Tatjane i Tatjana Mitić za ulogu Filipijevne u istoj predstavi.

Pečat za doprinos i rad u Narodnom pozorištu, po odluci upravnika, dobili su prvak baleta Jovica Begojev, dirigent Đorđe Pavlović, producent audio-vizuelnih izdanja Balša Đogo i prvak opere Ljubica Vraneš.



Pohvale za rezultate u radu od izuzetnog i posebnog značaja za Narodno pozorište 2025/26. dobili su u sektoru drame ansambli predstava "Božiji ljudi" i "Sumnjivo lice", kao i glumici sa najvećim brojem odigranih predstava u sezoni Iva Milanović sa 59 i Aleksandar Vučković sa 55, i koreograf Marija Marković Milojev za kostim "Sumnjivog lica".

Bez glumaca na dodeli nagrada

1/7 Vidi galeriju Dan Narodnog pozorišta 2026 Foto: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ



U sektoru opere pohvaljeni su orkestarski muzičari Ana Đorđević Merle, Eva Žigović, Ana Đorđević, Nina Brajković, Katarina Marjanov, David Surlanović i Lana Grčak.

Tu su i koncertmajstor Sara Begović, horski pevači Anastasija Pavlović, Miloš Milojević, Vladimir Bulatović, zatim inspicijent Dejan Filipović, dirigent/šef hora Jelena Miljević, pevač Vuk Zekić, kao i Hor opere i Orkestar opere.

Kurir.rs/ Tanjug

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