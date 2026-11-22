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U tajanstvenoj fabrici u brdima južne Srbije, usred industrijske propasti, prenosi se strepnja da se sapun pravi od ljudi. Upravo u takav ambijent smešten je "Sapun", novi film Momira Miloševića, prikazan u selekciji "Sirovo" na Festivalu autorskog filma (FAF). Nakon horora "Otvorena" iz 2016. godine, reditelj, rođen 1989, vraća se s pričom koju opisuje kao melanholični horor bliske budućnosti.

Momir Milošević Foto: Tanja Drobnjak, FAF promo



Glavni junak je nevoljni službenik iz metropole koji obilazi preostale fabrike pred zatvaranjem. Da bi oprao savest, kreće u potragu za nestalom daljom rođakom, uz pomoć 17-godišnjakinje fiksirane na sapun.

Malo selo i rođaci

Milošević objašnjava da je film izrastao iz potrebe da se pozabavi otuđenjem među ljudima i prekinutim vezama između bliže i dalje rodbine.

- Bilo mi je zanimljivo da predstavim čoveka koji možda prvi put u životu želi da uspostavi kontakt s nekim sa kim nikada nije, ali je za to već suviše kasno. On pokušava da pronađe rođaku koja je nestala, a nije svestan da je zakasnio - rekao je Milošević na konferenciji za novinare na FAF.

Film Sapun Foto: FAF promo



U osnovi scenarija je stajala ideja o dolasku čoveka iz velikog grada u malo mesto, dok su zapuštena postsocijalistička industrija i običan beli sapun došli naknadno. Reditelj je želeo da najrasprostranjenijem predmetu iz svakodnevne upotrebe da zloslutan kontekst.

- Za mene ovaj film ima atmosferu kao kada dođete na groblje nakon što se sahrana već završila, a niste ni svesni da ste zakasnili na sahranu osobe koju sve vreme tražite. Toliko ste korak ili nedelju dana u budućnosti da ne možete da uradite ništa povodom toga - istakao je Milošević, koji stoji iza hit serije "Blok 27".



Veliki teret takve atmosfere izneo je Aleksej Bjelogrlić, koji tumači lik mladog čoveka zarobljenog u selu koje se polako prazni.

- Veoma mi je bila zanimljiva ta nesvest lika kog sam tumačio, pogotovo jer se radnja odvija na selu, gde ga svi napuštaju i beže od nečega u podsvesti. On želi da ostane tamo i pretvara se da je sve u redu, dok se zapravo sve oko njega raspada. Verujem da to zvuči poznato kada je reč o potrebi za migracijom kod nas na Balkanu, ne samo u Srbiji - kazao je Bjelogrlić.

Aleksej Bjelogrlić Foto: Tanja Drobnjak, FAF promo



Mladi glumac dodaje da mu je za igru bio inspirativan unutrašnji kontrast njegovog junaka.

- To je mlad čovek koji ima staru dušu i karakter, a onda dolazi spoznaja kada vidi da tu ništa nije dobro i šta se zapravo dešava - naveo je Bjelogrlić.

Milošević potvrđuje da su u radu na toj ulozi namerno izbegli prenaglašeno užasavanje kakvo se obično viđa u žanrovskim filmovima. Bjelogrlićev lik je toliko umoran i malodušan, kao da mu je duša stara 170 godina, da nema snage ni da pojmi horor kojem je izložen, pa reaguje otupelo.

Vizuelni stil filma nastao je kao spoj dve suprotstavljene zamisli. Direktor fotografije Pavle Pavlović želeo je statične kadrove, dok je Milošević insistirao na maloj kameri iz ruke. Inspirisan "Vešticom iz Blera", tražio je neposrednost bez korišćenja "found footage" forme, pa je u montaži namerno ostavio kadrove koji deluju kao greška. Mala kamera bila je i jedino rešenje za scene vožnje u "Tojota koroli" iz 1991. godine, u koju jedva stane krupan čovek. Sa druge strane, Pavlovićevi fiksirani kadrovi sa stativa javljaju se u tri trenutka kad fabrika preuzima kontrolu nad pričom, ne mareći da li će glumac delimično ispasti iz kadra.

Snimanje je počelo 25. oktobra u Pirotu i okolnim selima, a deo scena zabeležen je u Beogradu i Knjaževcu. Kuća u kojoj Bjelogrlićev junak živi zapravo je Miloševićeva porodična kuća, dok je eksterijer fabrike sapuna smešten u napuštenoj banji za duševne bolesnike blizu bugarske granice, nekada građene kao hotel.

ekipa fima Foto: Tanja Drobnjak, FAF promo

Biće u bioskopima

Uz Bjelogrlića, u glumačkoj podeli su Nikola Šurbanović i Marija Đelić, kojoj je ovo prva profesionalna uloga na filmu. Za razliku od "Otvorene", za koju distributer nije ispunio obećanja, Milošević planira da "Sapun" početkom naredne godine plasira samostalno, nakon međunarodne festivalske premijere.

Bonus video: Zavirite na snimanje serije "Blok 27"