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Narodno pozorište u Beogradu obeležilo je svoj dan dodelom godišnjih nagrada, pečata, plaketa, povelja i pohvala na Velikoj sceni, a za najbolju predstavu u sezoni 2025/26. proglašen je balet "Grk Zorba" u koreografiji Konstantina Kostjukova, prenosi Tanjug. Svečanost su bojkotovali članovi glumačkom ansambla koji traže ostavke rukovodstva.

Naime, Igor Đorđević i Vanja Ejdus odbili su da prime nagrade i tim povodom oglasili se saopštenjima.

Prvakinja Drame Vanja Ejdus je nagrađena za ulogu u predstavi Božiji ljudi. Na svečanosti 22. novembra se nije pojavila, a direktoru Drame i Upravi pozorišta poslala je sledeće objašnjenje:

Foto: Dragan Kadić

„Povodom današnje svečanosti i dodele godišnjih nagrada povodom dana Narodnog pozorišta u Beogradu, obaveštavam javnost i medije da sam donela odluku da odbijem nagradu koja mi je dodeljena. Moju zvaničnu izjavu upućenu direktoru Drame i Upravi prenosim u celosti.

Pogazili ste kriterijume za dodeljivanje godišnjih nagrade za glumačka ostvarenja u prethodnoj sezoni jer ste iz konkurencije izuzeli sjajna ostvarenja mojih kolega. Te kolege su obrisane iz razloga koji nemaju veze sa umetnošću, već sa političkom neposlušnošću i njihovim pravom da drugačije misle. Takav postupak smatram poniženjem profesije i odbijam da primim nagradu koju ste mi dodelili.“

Igor Đorđević je odluku da odbije godišnji nagradu Narodnog pozorišta obrazložio takođe pismom Upravi:

Foto: ATA images

„Ovu nagradu ne mogu da primim.

Sa spiska nominovanih skinuto je dvoje mojih kolega, Nela Mihailović i Aleksandar Vučković. Obrazloženje je da su nagrade koje su dobili van ove kuće ’dobijene za politički angažman’. Te nagrade dodelili su im festivali i žiriji, za uloge. Za igru. Ako je pozorišna igra postala dnevna politika, onda ni ja ne znam za šta se meni ova nagrada daje.

Nagrada koja ne može da pripadne njima ne može da pripadne ni meni.

Nije mi lako da ovo kažem, ali moram: bilo je ponižavajuće raditi u ovakvoj atmosferi. Novim uredbama zaposlenima su uskraćivane elementarne ljudske slobode. Mladim kolegama prećeno je da će im karijere biti zatvorene.

Kažnjavanje pozorišta u ovoj zemlji počelo je upravo od Narodnog, koje je pod sumanutim protivpožarnim izgovorima bilo čak i zatvoreno.

Ovo pozorište volim. Ovde sam postao ono što jesam. I baš zato mislim da sloboda prvo treba da se vrati ovde, u Narodno pozorište.

Kad se vrati, kad Narodno ponovo postane narodno, rado ću primiti svaku nagradu ove kuće.

Hvala.“

(Kurir.rs/Vreme)