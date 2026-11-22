Slušaj vest

Svi ovih dana gledaju seriju "Pupin" na RTS i dive se njegovom uspehu. Ipak, čovek sa 142 patenta nije umeo da pronađe zajednički jezik sa rođenom ćerkom Varvarom. Ona se sa jedva 16 godina udala za svog trenera jahanja. Taj brak se brzo raspao. Kasnije je izabrala advokata koji se gubio u kockarskim dugovima. Da bi ga spasila, Vava je celokupno očevo imanje u Norfolku sudskim putem predala jednoj sekti iz San Dijega. Odnos sa ocem bio joj je prilično leden. Zvala ga je isključivo "papa". Njegova ogromna briga za Srbiju njoj nije značila ama baš ništa i ovo je priča o njih dvoje.

Zavirite na snimanje serije "Pupin"

1/6 Vidi galeriju Serija Pupin Foto: RTS

Privatni život Mihajla Pupina obavijen je misterijama i tajnama i u našoj i u svetskoj javnosti. Naučnik svetskog glasa, pronalazač, profesor, publicista, akademik i veliki dobrotvor koji je maleno banatsko selo Idvor proslavio širom planete bio je uvažavan i cenjen, ali u dubini duše nesrećan zbog načina života njegove kćerke jedinice Varvare Ivanke Pupin. Vava, kako ju je od milja zvao, konstantno mu je zadavala bolne udarce od kojih genijalni Pupin, prvi Srbin koji je dobio Pulicerovu nagradu, nikada nije uspeo da se oporavi. Sa tom tugom je otišao u smrt 12. marta 1935. godine.

Pupin postao udovac posle osam godina braka

Aleksandra Ninković Tašić, predsednica Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin iz Beograda, koja godinama prikuplja arhivski materijal o našem proslavljenom naučniku, otkrila je za RTS nepoznate detalje o Pupinovoj ćerki Vavi i o njegovo dvoje usvojene dece.

Vava na slici Uroša Predića Foto: Printscreen

Katarina Sara Džekson bila je udovica kad je upoznala slavnog Pupina. Iz prvog braka imala je sina Frederika Agata i ćerku Meri Virdžiniju Agat koji su očuha obožavali. To se, pak, ne bi moglo reći za njegovu jedinu biološku ćerku Vavu; ona je sa ocem imala turbulentan odnos. Zvala ga je "papa", što je i u ono vreme označavalo distancu između oca i kćerke. Ostalo je nejasno da li je Vava bila ljubomorna na njegov harmoničan odnos sa usvojenom decom, da li je krivila oca za majčinu smrt... Smatra se, takođe, da Vava nije razumela očevu naklonost prema Srbiji, a njen životni izbori bili su u ono vreme, na početku 20. veka, u najmanju ruku šokantni i neprimereni.

Problemi sa kćerkom jedinicom

„Pupinova ćerka Varvara rodila se 1889. godine, samo godinu dana nakon venčanja sa Katarinom Sarom. On je usvojio njeno dvoje dece iz prvog braka i dao im je sve, čitavo bogatstvo, tj. neokrnjeni miraz njihove majke. Ćerka Varvara bila je veoma lepa, ali veliki ljudi bacaju veliku senku na svoju decu, pa je sa njom Pupin imao puno problema. Ona se dva puta udavala, dva puta se razvodila... Imamo samo jednu fotografiju sa Pupinovog bračnog putovanja iz Venecije na kojoj se vide dvoje usvojene male dece - devojčica koja drži lutku i može da ima oko 4-5 godina i nešto stariji dečak koji sedi pored guvernante. Svako ko je voleo Pupina, morao je da voli i srpski narod. Nije mi jasno kako njegova ćerka nije imala razvijen odnos prema Pupinovoj domovini. Verujem da je čak malo bila i ljubomorna na njegova dobra dela, njegovu stalnu usmerenost ka Srbiji. Kao dete, teško je to mogla da razume. Njen turbulentan odnos sa ocem, malo toplo, malo hladno, naziremo i po tome što ga ona nikada nije zvala father tj. oče, već ga je zvala papa", ispričala je Aleksandra Ninković Tašić za RTS.

Varvara Pupin Foto: Printscreen

Period kad je ostao bez supruge za Mihajla Pupina bio je najteži period u životu. Ostao je sam sa troje dece - sedmogodišnjom Vavom i pastorcima koji su tada imali 12 i 15 godina. I dok su njegova usvojena deca bila veoma uspešna, Vava je bila sušta suprotnost. Nikada neće biti jasno da li je izostanak ambicije kod Pupinove kćerke bio njen vid otpora zbog činjenice da je odrastala bez majčine ljubavi i pažnje ili je htela da kontrira polusestri i polubratu, koji su bili veoma ambiciozni mladi ljudi sa velikim životnim snovima.

Posebno je bio uspešan Pupinov usvojeni sin Frederik Agat; osnovao je velike organizacije, između ostalih i Crveni krst, završio je velike škole i obožavao je svog slavnog očuha. I Pupinova usvojena kćerka Meri Virdžinija Agat uvek se s radošću vraćala u očuhov dom, ne skrivajući zahvalnost što je imala sreću da odrasta uz Mihajla Idvorskog Pupina.

Mihajlo Pupin Foto: Alpha Historica / Alamy / Profimedia

Prvi zet uzeo Pupinovo prezime

I dok su usvojena deca genija iz Idvora nizala poslovne uspehe, dotle je njegova jednako voljena biološka kćerka Vava nizala neuspeh za neuspehom u privatnom životu. Udala se sa svega 16 godina za svog konjičkog trenera. Pupin taj brak nije odobravao, čak ni kada je njegov prvi zet odlučio da na venčanju uzme prezime Pupin. Učinio je to da bi lakše napredovao, a bistroumnom i iskusnom Idvorcu to nije moglo da promakne.

Vava se od prvog muža razvela posle nepune dve godine braka i vratila u očev dom. Ali, ni njen izbor drugog životnog partnera nije bio srećniji - naprotiv. Odabrala je Luisa Smita, obrazovanog muškarca koji je po zanimanju bio advokat, ali veoma poročan - bio je strastveni kockar i trošio je ogroman novac.

Vavin drugi brak

"U zahtevu za razvod braka od njega Varvara je navela da to čini zbog psihičkog uznemiravanja. Razvela se posle Pupinove smrti kada ga je optužila za ekstremnu ljubomoru i mentalnu surovost", ispričala je Aleksandra Ninković Tašić.

Drugi zet nije uzeo Pupinovo prezime, ali je preko Vave od bogatog i slavnog tasta uzimao mnogo para. U želji da udovolji mužu koji je bio raspikuća, Vava je svaki čas od oca tražila sve veće i veće sume novca. Videvši da njegov imetak odlazi na vraćanje kockarskih dugova raskalašnog zeta, Pupin je znao da "zavrne slavinu". Vava ne samo da se ljutila zbog toga, već je pokušavala da obori očev testament kako bi se dokopala novca i barem na kratke staze obezbedila "mir u kući".

Mihajlo Pupin i Albert Ajnštajn Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Izgubljeno nasledstvo na sudu

Ali, Pupin je bio mudar. Kao veliki dobrotvor, davao je 30.000 školskih stipendija, miraze za devojke koje su posle Velikog rata ostale bez očeva, izdvajao je novac za udruženja i crkve, donirao je za izradu spomenika... Osnovao je svoje fondacije i dao jasne smernice kako bi trebalo upravljati novcem koji je ostavio. Tako je, navodi Ninković Tašić, sve i funkcionisalo do 1946. godine, kada su komunisti sve uzeli.

Ono što, međutim, komunisti nisu uzeli otišlo je sekti u San Dijegu. Naime, zbog ogromnih dugova svog drugog muža, Pupinova biološka jedinica Vava prodala je očevo imanje zajedno sa pašnjakom i farmama u Norfolku. Sudskim putem sve je morala da preda jednoj sekti koja je dobila u posed i kompletno pokućstvo, pa čak i albume sa porodičnim fotografijama.

Pronalazak Vavinog groba

Varvara Vava Pupin Smit preminula je poslednjeg dana jula 1962. godine u hotelskoj sobi. Sahranjena je na groblju Vudlon u Bronksu, gde počivaju i njeni roditelji. Godinama se nije znalo gde je Vava sahranjena, jer su njeni brat i sestra po majci preminuli pre nje, a kako ona nije imala dece, njen grob nije imao ko da obeleži.

Do podatka o mestu na kom je sahranjena Vava Pupin došla je novinarka Marina Bulatović iz Kanade. Od Suzan Olsen, zaposlene u upravi groblja Vudlon u Bronksu, Marina je saznala da jedina biološka kćerka Mihajla Idvorskog Pupina počiva uz svoje roditelje. Parcelu na groblju kupio je Mihajlo Pupin kad je ostao bez voljene supruge, a uz njih na istom mestu počiva i Pupinov drugi zet, advokat Luis Smit koji je zbog kockarskih dugova preminuo kao beskućnik i kojeg je upravo njegova bivša supruga Vava sahranila pokraj svojih roditelja. Deset godina kasnije i ona je preminula, a prošle godine starešina hrama Svetog Save u Njujorku protojerej-stavrofor Živojin Jakovljević održao joj je prvi pomen.

Bonus video: Zadužbina Pupin