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Filmski reditelj i scenarista sa Kosova Ćendrim Krasnići objavio je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj pozira pored američkog stelt bombardera F-117 Najthok (Nighthawk), letelice koja je korišćena tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.

Krasnići je fotografisan u američkom muzeju u Virdžiniji, a posebnu pažnju privukao je njegov gest – rukama je pokazao simbol albanskog dvoglavog orla.

Uz fotografiju je na albanskom jeziku napisao:

„Veoma sam ponosan što vam prvi put pokazujem avion F-117 Nighthawk koji je bombardovao Srbiju, a koji se nalazi u muzeju u Virdžiniji, u SAD.“

U nastavku je dodao: „Kada trenutak postane više od fotografije.“

Objavu je propratio zastavama Sjedinjenih Američkih Država i Kosova.

Američki F-117 Najthok jedan je od najpoznatijih borbenih aviona korišćenih tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine. Reč je o letelici razvijenoj sa ciljem da bude što manje uočljiva na radaru, zbog čega je bila namenjena napadima na ciljeve zaštićene snažnom protivvazdušnom odbranom.

Ćendrim Krasnići Foto: Facebook

U muzeju Smitsonijan, odnosno njegovom Centru Stiven F. Judvar-Hejzi u Virdžiniji, izložen je avion F-117A pod nazivom „The Overachiever“, serijskog broja 85-0818. Ova letelica učestvovala je u operaciji „Allied Force“, odnosno NATO bombardovanju SR Jugoslavije.

Ipak, važno je naglasiti da nije reč o avionu koji je oborila Vojska Jugoslavije 27. marta 1999. godine kod sela Buđanovci. Tada je prvi put u istoriji borbenih dejstava oboren avion ovog tipa.

Ko je Ćendrim Krasnići?

Ćendrim Krasnići je filmski reditelj i scenarista poreklom iz Negrovca, u opštini Glogovac, u Drenici na Kosovu. U medijskim predstavljanjima pominje se i kao novinar i autor digitalnih sadržaja.

Njegov profesionalni rad vezuje se za televizijsku i filmsku produkciju, naročito za projekte koji obrađuju albansku tradiciju, običaje i istorijske teme.

Jedan od takvih projekata je serijal „Stare priče“, u čijoj je realizaciji učestvovao. Govoreći o ovom projektu za medije, objasnio je da mu je cilj da mlađim generacijama približi nekadašnji način života i tradicionalne običaje.

Prema podacima iz poslovnog registra, Krasnići je naveden kao vlasnik i direktor kompanije UNIKAL Films SH.P.K, koja se bavi medijskim i produkcijskim aktivnostima.

Promovisao film o ratu na Kosovu u Njujorku

Njegovo ime pojavljuje se i u izveštajima o promociji filma „The Journalist's Mission“ u Njujorku u septembru 2026. godine.

Film se bavi događajima tokom rata na Kosovu, a Krasnići je javno promovisao ovaj projekat i objavljivao fotografije sa premijere.

Krasnići je 2022. godine radio i kao scenarista i reditelj serijala „Narodne priče“, koji je prikazivan na televiziji DTV. Kroz dramatizovane narodne priče obrađivani su porodični odnosi, običaji i društvene vrednosti.

Kroz njegov filmski rad i javne objave mogu se pratiti teme albanske istorije, tradicije i ratnih događaja, dok je fotografijom pored američkog bombardera još jednom privukao pažnju na svoj odnos prema događajima iz 1999. godine.

(Kurir.rs/Telegraf)