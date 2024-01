POSLEDNJIH 20-30 GODINA PRIKLONIO SAM SE BOGU, CRKVI I LITURGIJI Gojko Baletić o Svetom Savi i zašto je za neke on danas sporan

Nakon tri godine priprema publika je konačno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu mogla da pogleda dramu po tekstu Milovana Vitezovića "U ime oca i sina" u režiji Milana Karadžića. U priči o Svetom Savi dve male uloge ostvariće i Gojko Baletić. Dramski umetnik, koji je ostao upamćen kao Branko, večiti student i najstariji sin nesrećnog Mite Pantića iz legendarne "Tesne kože", govori za Kurir o novom glumačkom izazovu, ali i teretu popularnosti.

foto: ATA images

O predstavi o Svetom Savi govori se već tri godine.

- Dugo se priča. Imam tu sreću da sam ušao u podelu. Goran Šušljik igra Svetog Savu, a Miki Krstović Svetog Simeona. Ovo je lepeza najboljih glumaca nacionalnog teatra. Otišao sam u penziju, ali sam nastavio da radim u svom pozorištu. Nije slučajno što sam deo ove podele jer sam se poslednjih 20-30 godina priklonio Bogu, crkvi i liturgiji. Bio sam koristan za ovu predstavu.

Ko je za vas Sveti Savi?

- Puno je toga o njemu rečeno i napisano, ali da nije bilo Svetog Save, njegove energije i dubine, ne bi bilo ni srpske države. Vidite, tada putovati dva puta u Svetu zemlju i Carigrad, voditi sa sobom pratnju, zlato i novac, bio je podvig. Danas sedneš u avion i obiđeš ceo svet. Sava je, za mene, prvo ime našeg naroda, temelj srpske države i crkve. On nije samo čovek crkve, jer je sa ocem postavio srpsku priču. Posle njega Nemanjići su vladali 200 godina. Danas smo ponosni na tu dinastiju, a neki nam to ne priznaju. To nije naš problem. Mi znamo ko smo.

foto: Kurir.rs/N.H.

Imate dve male uloge?

- Igram protu sa Svete Gore i patrijarha Atanasija II Jerusalimskog. Bilo mi je važno da budem čestica u toj lepoj i važnoj priči. Nema tu puno religije, ali ima biografije. Pokušavamo da uz pomoć Milana Karadžića napravimo predstavu koja će naći mesto na repertoaru Narodnog pozorišta. Nismo napravili nešto će se izvesti samo danas.

foto: ATA images

I pustili ste bradu zbog ova dva zadatka?

- Stalno lepim neke brade i brkove, već mi to stvara muku. Lakše je i autentično igrati sa mojom bradom i brkovima.

Šta vas čeka na televiziji?

- Igram lepu epizodu u seriji "Sablja". Aktivan sam. Polako, pa će mi doći velika slava, kao što kaže Kir Janja.

foto: Printscreen YouTube

A bili ste slavni kao mladić.

- Nisam toga bio svestan. Vidim to sada kad repriziraju "Tesne kože", "Belu lađe" ili "Balkan ekspres". Bio sam tada popularan, ali nisam s tim umeo. Ništa od toga veliko nisam napravio. Popularnost uvuče u marginalne stvari. Sačuvao sam se. Živi smo i zdravi i idemo dalje.

Terazije prave mjuzikl "Balkan ekspres"?

- Radujem se tim vestima. Rado ću otići da pogledam tu predstavu.